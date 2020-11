Le Razer Book 13 est un nouvel ordinateur portable qui vient d’être présenté par le fabricant américain d’équipements hautes performances. Si jusqu’à présent Razer concentrait tous ses produits sur le marché du jeu PC, ce modèle cherche à étendre la marque au «productivité” mobile.

Razer Book 13 est un ultraportable avec Écran de 13,4 pouces et panneaux à choisir en fonction de la résolution, 1920 x 1200 pixels ou 3840 x 2400 pixels et des options pour inclure la technologie tactile en 4K. Toutes les versions offrent des taux de rafraîchissement de 60 Hz et des angles de vision de 178 degrés.

Le rapport hauteur / largeur choisi (16:10) est intéressant pour gagner de l’espace vertical et favoriser le reste des tâches informatiques productives au-delà du ratio 16: 9 le plus utilisé pour les jeux ou la visualisation multimédia. Les lunettes coupées, qui, selon Razer, sont les plus minces au monde sur un ordinateur portable de cette taille, devraient aider dans ces tâches de production.

Razer Book 13 s’écarte de l’esthétique d’autres modèles de jeu dédiés avec un châssis en aluminium anodisé avec finition «blanc mercure». Bien sûr, il peut être lu jusqu’au niveau que le graphique permet (ou avec un graphique externe) et, en fait, il possède des composants tels qu’un clavier rétroéclairé Razer Chrome RGB avec prise en charge de l’éclairage par touche, ce qui peut être si utile pour l’édition vidéos et jeux.

Sa base matérielle est sous la responsabilité du Processeurs Intel de 11e génération sous l’architecture ‘Tiger Lake’, qui, comme vous le savez, a sorti la nouvelle génération de graphismes dédiés avec l’Iris Xe MAX. Il est livré avec 8 ou 16 Go de mémoire LPDDR4 et des disques SSD PCIe de 256 ou 512 Go.

Sa connectivité est très bien résolue avec Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et deux ports USB Type-C avec prise en charge de Thunderbolt 4 auxquels vous pouvez connecter, par exemple, des graphiques externes dédiés. Comprend un port USB 3.2 supplémentaire, une sortie HDMI 2.0a, un lecteur de carte mémoire microSD, une webcam HD avec reconnaissance faciale Windows Hello et un système audio comprenant des haut-parleurs stéréo avec prise en charge de THX Spatial Audio avec un son à 360 degrés , un réseau de 4 microphones et une prise jack 3,5 mm.

L’ordinateur portable est certifié pour le projet EVO d’Intel, qui nécessite des capacités avancées dans des aspects tels que l’autonomie. Le livre 3 promet jusqu’à 9 heures à pleine charge avec la batterie de 55 Wh que tous les modèles montent et 4 heures avec 30 minutes de charge.

Razer Book 13: versions et prix

Razer commercialise l’ordinateur portable dans diverses configurations en fonction du panneau, du processeur, de la mémoire et de la capacité de stockage qu’il inclut. Les modèles avec le Core i5 seront disponibles tout au long de ce mois exclusivement sur Razer.com et dans les magasins officiels, tandis que le reste des modèles sera également commercialisé ce mois-ci par des détaillants du monde entier. Quelques versions et prix:

Écran FHD + / Core i5-1135G7 / 8 Go / 256 Go par 1 199 $. Écran tactile FHD + / Core i7-1165G7 / 16 Go / 256 Go pour 1599 $. Écran tactile 4K / Core i7-1165G7 / 16 Go / 512 Go pour 1999 $.