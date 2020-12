Améliorant encore la dernière révision de ses écouteurs sans fil, la société de jeux taïwanaise nous présente aujourd’hui Le Razer Hammerhead True Wireless Pro. Et c’est qu’en plus de rester concentré sur l’optimisation de sa fonction principale, offrant une amélioration de la vitesse et de la qualité de la connexion, ces nouveaux casques de jeu se sont concentrés sur la réalisation de l’excellence, offrant des améliorations pour la qualité audio, l’autonomie. , et même des fonctionnalités supplémentaires comme la synchronisation avec les assistants vocaux.

Spécifications Razer Hammerhead True Wireless Pro

Manette

10 millimètres

Format des enceintes

Intraaural

Fréquence de réponse

20 Hz à 20 000 Hz

Impédance

16 Ω

Connectivité

Bluetooth 5.1 personnalisé

Batterie

Autonomie jusqu’à 20 heures d’utilisation

Poids

5 grammes par écouteur (53 grammes avec étui)

Prix

À partir de 149,99 $ Microphone

Motif polaire

Omnidirectionnel avec annulation active du bruit hybride

Fréquence de réponse

100 Hz à 10 000 Hz

Sensibilité

-42 dBV (à 1 kHz)

Rapport signal sur bruit

60 dB

Comme pour les écouteurs Hammerhead True Wireless standard préférés des fans, ce modèle Pro comprend avec commandes tactiles confortables et compatibilité avec l’assistance vocaleFaible latence, connexion Bluetooth personnalisée et durée de vie de la batterie plus longue avec le boîtier de charge. L’ajustement confortable et sûr avec une isolation phonique améliorée est garanti grâce à une conception qui s’adapte à l’intérieur de l’oreille avec l’inclusion de Coussinets d’oreille Comply en mousse à mémoire de forme premium.

Le Hammerhead True Wireless Pro utilise une technologie ANC hybride pour éliminer les bruits internes et externes indésirables, générant des ondes sonores inverses simultanément et combinées à une solution améliorée d’isolation passive du bruit. Ceci est accompli en incorporant deux microphones externes et deux internes pour fournir le son souhaité d’une clarté cristalline.

Le casque Razer Hammerhead True Wireless Pro offre un vaste paysage sonore pour les jeux mobiles, les films et la musique de ses haut-parleurs de 10 mm et une réponse en fréquence de 20 à 20 000 kHz. Trois mondes auxquels le sport rejoindra également, grâce à la certification IPX4 pour la protection contre la transpiration et les éclaboussures.

Bien qu’étant une marque de jeu, nous trouverons sans aucun doute les performances maximales dans ce domaine. Et est-ce que les écouteurs ont un mode de jeu d’activation tactile, qui a ajouté à la rapidité connectivité Bluetooth 5.1 personnalisée, réduit la latence à as seulement 60 millisecondes pendant nos jeux, permettant aux utilisateurs les plus expérimentés d’obtenir un temps de réaction jusqu’à 50% plus rapide grâce à une meilleure synchronisation entre l’audio et la vidéo.

De plus, une autre chose qui nous surprend est que, selon Razer lui-même, l’activation de ce mode de jeu cela n’impliquera pas une décharge de batterie plus élevée ou une perte de qualité audio, donc il pourrait vraiment être actif par défaut et en permanence.

Et c’est que les Razer Hammerhead True Wireless Pro arrivent avec une autonomie améliorée à nous offrir jusqu’à 20 heures d’autonomie totale de la batterie, avec 4 heures d’utilisation ininterrompue par charge et quatre recharges supplémentaires via l’étui de chargement USB-C inclus, parfait pour transporter et ranger les écouteurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Disponibilité et prix

Disponible à partir d’aujourd’hui, nous pouvons déjà trouver le Razer Hammerhead Pro sur le site officiel de Razer, avec un prix de lancement qui s’élèvera à 209,99 euros, un investissement important mais assez gratifiant compte tenu des spécifications uniques de ce marché.