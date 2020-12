L’année dernière, Razer a fait ses débuts dans les casques entièrement sans fil, ou TWS, avec le Razer Hammerhead True Wireless, à faible latence et pour environ 129 euros. Vient maintenant un modèle mis à jour, le Razer Hammerhead True Wireless Pro, avec quelques fonctionnalités premium supplémentaires et dans une gamme de prix plus élevée.

Le Razer Hammerhead True Wireless Pro intègre annulation active du bruit, sont intrauraux (ou intra-auriculaires, en anglais), ont la même faible latence de 60 ms que leurs prédécesseurs et incluent une base de charge plus grande, avec laquelle l’autonomie peut atteindre 20 heures au total.

Jouez à des sessions sans bruit

En termes simples, le Razer Hammerhead True Wireless Pro est une version améliorée du casque TWS de l’année dernière. L’amélioration la plus importante est l’incorporation de annulation active du bruit hybride, pour lequel il dispose d’un deuxième microphone. Contrairement au modèle précédent, cette fois, les écouteurs sont intra-auriculaires.

Une autre différence par rapport au modèle standard est qu’ils sont inclus dans la boîte six paires de coussinets d’oreille en silicone et une paire de coussinets d’oreille en mousse à mémoire, ainsi que la certification THX. Ce qui ne change pas, c’est la latence, qui reste à 60 millisecondes.

Le Razer Hammerhead True Wireless Pro comprend un diaphragme de 10 mm de diamètre, une impédance de 16 Ohms, une connectivité Bluetooth 5.1, une résistance IPX4 et une autonomie totale, entre casque et box. jusqu’à 20 heures4 heures dans les écouteurs et 16 heures supplémentaires dans le boîtier de chargement, ce qui est plus grand que le modèle standard.

Pour pouvoir basculer entre le mode d’annulation active du bruit et le mode d’attention rapide, vous pouvez utiliser le commandes tactiles, avec lequel vous pouvez également répondre aux appels, utiliser l’assistant vocal ou contrôler la lecture de musique.

Prix ​​et disponibilité

Les écouteurs Razer Hammerhead True Wireless Pro peuvent désormais être achetés en Espagne sur le site officiel de Razer pour 209,99 euros, avec livraison gratuite. Ils sont disponibles dans une seule couleur: noir.

