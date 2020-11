Avec la nouvelle génération de consoles qui approche à grands pas, de nouveaux accessoires commencent à arriver pour répondre aux nouveaux besoins multiplateformes, tels que le casque sans fil Razer Kaira Pro. Bien que dans ce cas, il un support spécialement ciblé pour les services de jeux Microsoft, offrant une prise en charge pour PC, Xbox Series X | S et Android.

Spécifications Razer Kaira Pro

Manette

50 mm TriForce Titanium avec aimants en néodyme

Orateur

Circonaurale fermée

Fréquence de réponse

20 à 20 000 Hz

Impédance

32 Ω

Sensibilité

108 dBSPL / mW (à 1 kHz)

Connectivité

Dongle USB 2,4 GHz et 5 GHz ou Bluetooth 5.0

Batterie

Autonomie jusqu’à 20 heures d’utilisation (15 heures avec RVB actif)

Poids

365 grammes

Prix

À partir de 169,99 euros Microphone

Élément

Condenseur électret

Motif polaire

Unidirectionnel

Fréquence de réponse

10 Hz à 10 000 Hz

Sensibilité

-54 ± 3 dB (à 1 kHz)







Conçu pour les longues sessions de jeu, le Kaira Pro utilise une mousse à mémoire ultra-douce et respirante, avec des coussinets conçus pour minimiser l’accumulation de chaleur et une respirabilité maximale. Doté d’un bandeau léger et bien rembourré sur un cadre en acier inoxydable léger, assurant une conception flexible et extrêmement durable.

Les écouteurs Kaira Pro offrent la dernière technologie audio Razer aux consoles Xbox Series X | S. Utilisant les mêmes haut-parleurs Razer TriForce Titanium 50 mm qui ont fait leurs débuts avec le casque Razer BlackShark V2, le Kaira Pro offre un son encore plus clair et plus clair, avec des fréquences hautes, moyennes et basses réglées individuellement pour des aigus plus clairs, ainsi qu’une large gamme. médiums riches et graves puissants, pour offrir une expérience audio immersive.

Via le bouton de préréglage de l’égaliseur, les joueurs Xbox peuvent basculer entre 4 paramètres d’égalisation, tels que le mode FPS pour améliorer le son du jeu et détecter des sons comme les pas ennemis, ou sélectionner le mode basse pour le son du jeu. plus puissant et en plein essor.

Disponibilité et prix

On peut désormais retrouver le Razer Kaira Pro disponible sur le site officiel de la marque, disponible sous un prix de 169,99 euros. De plus, étant donné que le Kaira Pro dispose d’une connectivité Bluetooth pour tous les appareils Xbox, PC et Android, ils sont postulés comme une option vraiment intéressante pour n’avoir besoin que d’un casque, quel que soit l’appareil sur lequel ils jouent.