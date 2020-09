L’une des souris les plus curieuses qui soit passée entre nos mains est la Razer Naga Trinity, un appareil qui grâce à un système modulaire nous permet d’adapter la souris en fonction du type de jeu ou du besoin que nous avons. Maintenant, la compagnie des trois serpents a présenté pour ce 2020 le nouveau Razer Naga Prou, une version renouvelée qui grâce à la possibilité d’échanger son module latéral, nous permet de le transformer en le meilleur outil pour les jeux MOBA, Battle Royale ou FPS.

Naga Pro: 3 souris gaming en une

Le Razer Naga Pro est conçu pour cet utilisateur qui ne s’adapte pas à un type de jeu et qui a besoin des meilleurs outils pour chaque type, mais sans avoir à acquérir une souris pour chaque type de jeu. Son système de modules latéraux permet de transformer une souris «habituelle» en souris MOBA en quelques secondes.

Sa conception a 3 modules latéraux qui s’emboîtent magnétiquement. Selon le module, nous avons 2, 6 ou 12 boutons programmables qui nous permettent de presser notre souris autant que possible en fonction du jeu auquel nous sommes confrontés. Par exemple, le mode à deux boutons convient aux jeux FPS, le mode à 6 boutons à Battle Royale ou MOBA, tandis que le mode à 12 boutons est conçu pour les jeux MMO et RTS.

Cette souris conserve l’essence de la Naga Trinity, mais avec les améliorations que Razer a développées depuis sa sortie. Ainsi, par exemple, nous trouvons le nouveau capteur optique Razer Focus + 20K DPI, le meilleur capteur que la marque possède à ce jour, ce qui représente un saut qualitatif par rapport à la génération précédente. Sans surprise, ce capteur dispose de fonctions avancées telles que «Motion Sync», qui suit les mouvements de la souris, ou la possibilité de personnaliser son comportement grâce aux fonctions «Smart Tracking» et «Asymmetric Cut-off».

D’autre part, Razer a intégré le commutateurs optiques pour souris, qui utilisent un activateur de lumière au lieu des systèmes mécaniques habituels, assurant une réponse instantanée et une plus grande durabilité. Ils ont également ajouté la technologie sans fil Razer HyperSpeed, qui vous permet de connecter la souris sans fil avec moins de consommation de batterie, ce qui lui confère une autonomie allant jusqu’à 100 heures, mais surtout une connexion plus rapide et plus stable. En revanche, si l’on préfère connecter la souris via Bluetooth, dans ce cas la batterie passe à 150 heures d’autonomie.

Bien que le Razer Naga Pro puisse également être utilisé via le câble Razer Speedflex, son esprit est pour une utilisation sans fil, étant même compatible avec le Razer Mouse Dock Chroma, la base de chargement que nous vous avons déjà montrée avec le Razer Viper Ultimate.

Bien sûr et en tant que produit Razer, la souris est compatible avec Synapse, un logiciel qui nous permet de configurer jusqu’à 20 boutons.

Prix ​​et disponibilité

La nouvelle souris modulaire Razer Naga Pro est désormais disponible au prix de 169,99 € sur le site Web de Razer et chez les revendeurs agréés.

Si vous avez aimé cet article, Partagez-le.