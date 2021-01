Élargissant sa gamme d’appareils de jeu légers et abordables, Razer vient d’annoncer l’arrivée de votre nouvelle souris Razer Naga X, un retournement de son périphérique axé sur les joueurs MMORPG ou MOBA, avec pas moins de 12 boutons programmables situés sur sa face interne.

Spécifications Razer Naga X

Capteur

Capteur optique avancé Razer 5G avec 18000 ppp

Boutons

Vingt boutons Hyperesponse configurables:

·2 clics

·1 bouton sur la molette de défilement

·1 bouton secondaire sur le dessus

·16 boutons secondaires sur le côté gauche

Vitesse maximum

450 IPS

Accélération maximale

40 G

Éclairage RVB

Razer Chroma avec 16,8 millions d’options de couleurs personnalisables

Connectivité

Câble Speedflex avec sortie USB

Dimensions

119 x 74 x 43 mm

Poids

85 grammes

Prix

À partir de 89,99 euros

Conservant toutes les principales caractéristiques qui caractérisent sa famille comme un favori parmi les joueurs de MMO, le Razer Naga X est présenté sous une réduction de poids impressionnante, abaissée à un poids léger de 85 grammes cela nous permettra de tirer encore plus parti de son utilisation.

Cependant, cette réduction sera limitée à la zone de poids, en maintenant l’utilisation de un capteur optique Razer 5G Advanced avec une résolution allant jusqu’à 18000 DPI et une précision de 99,4%, Câble flexible Razer Speedflex pour un mouvement sans restriction et pieds coulissants 100% PTFE Téflon. De plus, en ce qui concerne vos commutateurs, les clics gauche et droit utiliseront la 2e génération de Boutons-poussoirs optomécaniques Razer Optical, qui en plus d’une durée de vie utile allant jusqu’à 70 millions de clics, nous offrira un impressionnant temps de réponse ultra-rapide de 0,2 milliseconde.

Concernant son design, on se retrouve une fois de plus avec un format ergonomique conçu pour tout type de mains, grandes ou moyennes et confortable pour toute prise de type griffe ou paume. Il est vrai que pour le moment le Razer Naga X n’a ​​pas présenté de variante pour gaucher, bien que compte tenu de l’existence antérieure du Naga original, il ne serait pas surprenant que nous le voyions dans le futur.

Disponibilité et prix

Actuellement, nous pouvons déjà trouver le Razer Naga X disponible dans la boutique en ligne de la marque à un prix de départ de 89,99 euros, qui sera bientôt rejoint par d’autres distributeurs tels qu’Amazon et PcComponentes, entre autres.