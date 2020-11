Pour un streamer, ou pour toute personne qui aspire à l’être, peu de choses sont aussi importantes que d’avoir un bon microphone qui permet à votre voix d’atteindre vos abonnés de manière claire et puissante. Dans la gamme d’options sur le marché, nous voulons mettre en évidence le nouveau Razer Seiren Mini, un microphone compact qui offre un son professionnel à un prix abordable.

Razer a mis à notre disposition une unité du Seiren Mini de la gamme Mercury, ou ce qui est le même, dans une finition blanche qui se démarque des tons noirs habituels des produits gamer. Dans les lignes suivantes, nous allons vous raconter nos impressions et vous montrer un exemple du son de ce microphone.

Razer Seiren Mini, un son professionnel “en petit format”

Comme d’habitude, nous commencerons par faire un déballage rapide du microphone, qui dans ce cas nous parvient dans une boîte blanche immaculée, interrompue uniquement par une image de l’appareil et quelques lignes grises voilées. Cette boîte met en évidence les points les plus significatifs du microphone, sa taille compacte, sa capacité d’enregistrement de qualité professionnelle et un modèle de capteur supercardioïde.

À l’intérieur de cette boîte, nous trouvons le microphone lui-même très bien emballé, une base avec une semelle en caoutchouc, une tige qui relie les deux et un câble avec une connexion microUSB propriétaire à USB. Bien sûr, nous avons également le guide d’utilisation habituel.

L’installation n’a pas de mystère, mais nous n’allons pas arrêter d’expliquer comment ça se passe. La tige a un filetage mâle dans la partie supérieure qui relie le microphone et un filetage femelle dans la partie inférieure qui permet de visser fermement la base, bien que sur une partie métallique mobile, c’est ce qui permet le le microphone s’incline légèrement dans n’importe quelle direction.

L’arrière du microphone a un connecteur micro-USB propriétaire, ce qui signifie que le connecteur a sa propre conception. Dans ce cas, il a une paire de rails qui aident à avoir une connexion plus ferme, mais surtout, il maintient le design arrondi de la zone inférieure.

Quant à la base de 9 centimètres de diamètre, c’est la plus lourde de l’ensemble, ce qui, associé à une grande base antidérapante, contribue à la stabilité du microphone. Aussi dans son soutien, il a suspension de choc intégrée, qui sert à amortir les vibrations qui peuvent se produire lorsque, par exemple, frapper la table où nous soutenons les microphones et ainsi interférer avec la qualité sonore.

Conception et matériel

Bien que notre appareil soit blanc, Razer propose le même modèle dans les couleurs noir et quartz rose. Sa hauteur totale, base et tige comprises, est de 16,5 cm, 10,5 centimètres si l’on ne compte que le microphone. Gardez à l’esprit qu’avec votre conception de micro supercardioïde Il est conçu pour que nous soyons devant le microphone, avec une base qui nous permet une légère inclinaison. On reconnaît la partie avant puisque c’est celle qui montre le logo Razer et une LED qui indique que le micro fonctionne.

Le mauvais côté de ceci est que quand il s’agit de streaming, nous ne pouvons pas toujours placer le micro sur la table dans la meilleure position, donc le Seiren Mini Il a un filetage 5/8 ″ qui nous permet de l’ancrer à n’importe quel bras articulé ou support compatible si nous en avons un.

La partie supérieure du microphone est constituée d’une zone de maille métallique, sous laquelle nous avons un Condensateur de 14 mm de diamètre avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 KHz et une sensibilité de 17,8 mV / Pa à 1 kHz.

Spécifications Razer Seiren Mini

Caractéristiques: Spécifications du microphone Puissance / consommation électrique: 5 V 500 mA (USB) Fréquence d’échantillonnage: min. 44,1 kHz / max. 48 kHz Débit binaire: 16 bits Capsules: capsule à condensateur de 14 mm de diamètre Diagrammes polaires: supercardioïde Réponse en fréquence: 20 Hz-20000 Hz Sensibilité: 17,8 mV / Pa (à 1 kHz) Niveau de pression acoustique max: 110 dB ( THD> 1% à 1 kHz) Configuration système requise Windows 7, 8, 10 Mac OS 10.8 et versions ultérieures Sony PS4 Compatible avec le logiciel Open Broadcaster et Xsplit Contenu de l’emballage 1 Razer Seiren Mini 1 Support Rod 1 Base de bureau 1 Câble micro USB vers USB 1 Guide d’informations importantes sur le produit

Utiliser l’expérience

Razer cherche à simplifier la vie avec cet appareil, il suffit de connecter son USB, de sélectionner l’entrée dans le programme que l’on souhaite utiliser et c’est tout. Vous n’avez besoin de rien de plus ni de moins pour démarrer l’enregistrement ou la diffusion. Bien que pour obtenir un son aussi pur et puissant que possible, il est conseillé de garder le micro à une distance proche et centrée, ce qui est dû à son format supercardioïde et qui fait que les sons que nous avons à côté de nous n’interfèrent pas avec notre parole. Dans ces circonstances, nous avons un micro qui a peu à envier aux modèles que l’on peut voir avec des prix deux ou trois fois plus élevés.

Pour le tester, j’ai utilisé les programmes les plus courants tels que OBS. Le résultat est que le microphone est se concentre de manière plus que remarquable dans le son qui provient de la partie centrale et sur de courtes distances, tout en ignorant les sons plus éloignés et ceux qui viennent des côtés ou de l’arrière. Avec cela, ce qui est obtenu est que dans vos émissions, la proéminence est portée par votre voix et elle n’est pas perturbée par des sons latéraux ou supplémentaires. A titre d’exemple pour dire que j’ai pu m’en servir alors qu’à quelques mètres de là ma famille parlait de manière modérée sans à peine être entendue, bien que logiquement parlant toujours de sons modérés.

Conclusions

Razer a pris la qualité d’enregistrement des microphones grand format et l’a compactée dans un espace minimal, mais sans perdre de qualité appréciable en cours de route. Pensé comme un système plug and plugin, le Razer Seiren Mini évite les complications en éliminant tout type d’élément comme les boutons, chose compréhensible compte tenu de son prix, mais qui nous fait néanmoins manquer un moyen de faire muter le micro, quelque chose qui par exemple si Nous avons eu le Razer Seiren Emote, mais pour quatre fois le prix.

Pour un streamer ou surtout pour ceux qui veulent débuter dans le monde, le Razer Seiren Mini offre un son professionnel pour un prix de 59,99 €, bien inférieur à ce que l’on voit sur ce marché et qui se comblera avec les honneurs au moment d’offrir un son de qualité et clair à nos auditeurs. Si votre budget est serré mais que vous ne voulez pas vous passer de qualité sonore, ce microphone correspond à ce que vous recherchez.

Razer Seiren Mini

59,99 €

Pour

Qualité sonore Prix Facilité d’utilisation Micro supercardioïde

