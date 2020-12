Annoncé en début d’année au CES 2020, où il a reçu jusqu’à 5 prix “Best of CES”, enfin le Razer Tomahawk ouvre sa disponibilité au public gamer, aux professionnels et aux créateurs de contenu. Et c’est que nous sommes devant un ordinateur de bureau qui, rompant avec le design typique du constructeur, se présente comme l’un des boîtes ultra-compactes avec conception modulaire le plus avancé aujourd’hui.

La boîte elle-même est incroyablement petite et compacte, avec une taille de 210 mm x 150 mm x 365 mm et une capacité de 11,5 litres, construit en aluminium fraisé CNC, anodisé avec une finition noire mate qui se démarquera Éclairage RVB en bas.

De plus, conçu pour offrir une fonctionnalité maximale, le Razer Tomahawk dispose d’un système d’ouverture et de fermeture qui s’adapte en toute sécurité dans le châssis via une poignée de verrouillage, sans outils, pour fournir un accès rapide aux appareils. composants internes et futures mises à jour.

Enfin, l’arrière abrite une série de ports le long de l’arrière, y compris quatre ports USB-A 3.2 Gen 2, deux ports USB-C Thunderbolt 3, deux ports Gigabit Ethernet et un port combiné haut-parleur arrière / TOSL INK 3,5 mm.







En interne, cet ordinateur de bureau comportera un élément de calcul Intel NUC 9 Extreme qui contient le processeur, la mémoire et le stockage SSD dans un seul module couplé au design exclusif basé sur le boîtier Razer Tomahawk, nous offrant la possibilité de créer différentes options. Bien que son modèle de base inclura déjà un processeur Intel Core i9-9980HK, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD de 512 Go + un disque dur de 2 To, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 et une alimentation de 750 W.

Ainsi, en plus des modules RAM et SSD, les ventilateurs, les graphiques et NUC comporteront également une configuration modulaire pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Disponibilité et prix

Malheureusement, le Razer Tomahawk fera des débuts limités exclusivement pour les États-Unis et la Chine au cours de ses 30 premiers jours, bien que la société ait déjà confirmé qu’elle étendra par la suite sa disponibilité au reste du monde via la boutique en ligne et le RazerStore local, où partagera le même prix de départ de 2 399,99 $.