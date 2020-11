Il fallait déjà du temps pour recevoir des nouvelles de Razer concernant la sortie des nouvelles consoles Xbox. La marque aux trois serpents et Microsoft ont toujours entretenu de bonnes relations, il fallait donc s’attendre à voir bientôt des appareils conçus pour les nouvelles consoles.

Aujourd’hui, l’entreprise a présenté son nouveau Razer Wolverine V2, une nouvelle version de votre contrôleur de console qui a été repensée et adaptée pour améliorer son ergonomie et offrir la meilleure expérience avec les nouvelles Xbox Series X et Xbos Series S.

Le nouveau Razer Wolverine V2 offre un design ergonomique profilé qui améliore la prise en main et permet un accès plus facile aux différents boutons et bâtons. Parallèlement à cela, des zones en caoutchouc antidérapantes ont été ajoutées afin que même pendant les longues sessions de jeu, le contrôleur ne glisse pas ou ne perde pas d’adhérence.

L’un des points forts de la marque sont ses touches, ce que l’on peut déjà voir dans ses claviers et souris, il n’est donc pas surprenant que le nouveau contrôleur pour Xbox Series soit livré avec boutons méca-tactiles pour une action immédiate avec une technologie brevetée qui promet un cycle de vie de 3 millions de frappes. Pour améliorer la vitesse de réaction, la distance d’activation a été réduite à 0,65 mm, ce qui promet d’être 35% plus rapide qu’un bouton à membrane standard.

Le Wolverine V2 intègre également deux boutons multifonctions programmables, ce que nous pouvons faire grâce à l’application Razer pour Xbox que nous avons déjà vue dans le Razer Wolverine pour Xbox, qui permet aux joueurs de réaffecter les boutons avant pour un meilleur contrôle et une personnalisation avancée.

À l’arrière, nous trouverons deux limiteurs de distance, grâce auxquels nous pouvons niveler la distance d’action des déclencheurs de la télécommande.

Spécifications du Razer Wolverine V2: Boutons d’action tactile usinés Razer et pavé tactile usiné Razer Deux boutons multifonctions réaffectables Mode de déclenchement sensible avec arrêts de déclenchement Prise audio analogique 3,5 mm compatible Xbox et PC (Windows 10 et versions ultérieures) Connexion filaire 3 m avec décharge de traction Dimensions: 161,5 mm x 105,8 mm x 65 mm Poids approximatif: 274 grammes Exigences du produit: Xbox One / Xbox One S / Xbox One X / Xbox Series X | SPC (Windows 10 ou version ultérieure)

Prix ​​et disponibilité

Le nouveau contrôleur Razer pour la série Xbox est désormais disponible sur le site de la marque, où nous pouvons l’acheter au prix de 119,99 €

