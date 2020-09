THQ Nordic offre une réduction de 50% sur Steam sur Royaumes d’Amalur: Reckoning à quiconque possède le jeu original sur Steam. Kingdoms of Amalur: Reckoning était un RPG d’action de 2012. Le jeu se vantait de la tradition créée par le romancier fantastique à succès R. A. Salvatore et du travail de conception de Ken Rolston, concepteur principal de The Elder Scrolls III: Morrowind et Elder Scrolls IV: Oblivion. L’artiste de bande dessinée bien connu Todd McFarlane a fourni l’art.

Malgré l’énorme talent derrière le jeu, il était loin du succès qu’il aurait pu être. Beaucoup de joueurs se sont plaints que le monde du jeu était trop vaste et vide, comme un MMORPG sans le composant en ligne. Bien que le gameplay lui-même soit solide, il se sentait terriblement similaire à un jeu Elder Scrolls, probablement en raison de l’influence de Ken Rolston. C’était un obstacle, cependant, car le jeu était sorti quelques mois à peine après The Elder Scrolls V: Skyrim, un succès massif qui définissait le genre de jeu vidéo RPG et est considéré à ce jour comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps par beaucoup. Bien que Kingdoms of Amalur ne soit pas un mauvais jeu, il ne pouvait tout simplement pas rivaliser. THQ Nordic a acheté les droits du jeu en 2018 et a annoncé un remaster complet intitulé Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, dans le but d’apporter le classique culte à un public plus large. Ce remaster sortira le 8 septembre.

En relation: Est-ce que l’Obsidian’s Avowed Outshine Bethesda’s Elder Scrolls 6?

Le gestionnaire de communauté de THQ Nordic s’est récemment rendu sur les forums Steam pour discuter de ce que la prochaine sortie du remaster signifie pour les fans qui possèdent le jeu original. Quiconque possède déjà Kingdoms of Amalur: Reckoning sur Steam se verra offrir la moitié du remaster lors de sa sortie la semaine prochaine. Cette vente s’applique à la fois à l’édition standard du jeu et à l’édition Fate, qui comprend une extension prévue pour l’année prochaine. La vente est également compatible avec la réduction de 10% que le jeu recevra au lancement, de sorte que les lève-tôt qui possèdent Kingdoms of Amalur peuvent obtenir un total de 60% de réduction sur le remaster. La vente durera jusqu’en novembre.

C’est une remise assez substantielle, et de nombreux fans y ont réagi positivement, mais pas tous. Certains propriétaires de Kingdoms of Amalur pensent que même la moitié ou plus, c’est trop, et ont refusé de participer. Certains pensent qu’il devrait même être proposé gratuitement en tant que mise à niveau, similaire à ce que Bethesda a fait avec Skyrim Special Edition il y a quelques années. Il n’est pas difficile de comprendre leur point de vue, mais la situation est beaucoup plus compliquée que celle de Bethesda. THQ Nordic, après tout, n’avait rien à voir avec le jeu original et n’est probablement pas libre d’offrir Re-Reckoning gratuitement. Une réduction de 50 pour cent est déjà une offre très généreuse, et les gens qui s’en plaignent ressemblent énormément à un cheval cadeau dans la bouche.

L’avenir de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est incertain. Le jeu original avait beaucoup de potentiel, et il est fort possible que THQ et le développeur Kaiko lui rendent justice et s’appuient sur cette promesse. Dans le même temps, le jeu a un passé très difficile, et sa proximité avec Skyrim n’était pas la seule raison pour laquelle il a sous-performé en 2012. Les fans de RPG ne sont qu’à quelques jours de voir comment le remaster se comporte. Bien qu’il soit peu probable d’atteindre les mêmes hauteurs que Skyrim, Royaumes d’Amalur: Reckoning a encore une chance solide de se racheter.

Suivant: Meilleur RPG pour PC (mis à jour 2020)

Royaumes d’Amalur: Reckoning sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 8 septembre 2020.

Source: Zyddie / Communauté Steam