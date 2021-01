Le 5 février 2021 sera enfin le jour où nous pourrons commencer à vivre l’histoire de Re: Zero – Commencer la vie dans un autre monde – La prophétie du trône quand j’arrive enfin à Nintendo Commutateur et vers d’autres plateformes, après avoir subi un léger retard. Ainsi, comme pour certains titres, celui-ci aura également un séquence introduction u ouverture, et de Spike Chunsoft, l’un des responsables de ce jeu, nous avons partagé comment ce sera. Nous pouvons donc voir ce qui nous attend une fois que nous arrivons dans cet autre monde pour commencer une nouvelle vie!

Re: Zero – Commencer la vie dans un autre monde – La prophétie du trône partage son ouverture

Il existe de nombreuses façons de faire de la publicité pour un titre dont le lancement n’est pas très loin, et celle que les titres qui en ont généralement fait est de partager l’ouverture, à l’avance. Ainsi, Re: Zero -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne n’a pas été une exception, puisque Spike Chunsoft a mis en ligne la vidéo qui fera partie de ces premières minutes du jeu sur sa chaîne YouTube officielle. Comme nous le voyons dans cette vidéo qui dure environ deux minutes, avec la mélodie, nous sommes présentés à plusieurs des personnages qui feront partie de l’histoire, mais nous pouvons également voir progressivement plusieurs coups de pinceau de cette histoire dans laquelle Il faut découvrir pourquoi il a été décidé de suspendre la cérémonie d’accès au trône de ce monde totalement différent de celle du protagoniste masculin de l’histoire.

Par conséquent, il est clair que de nombreux mystères nous attendent dans Re: Zero – Commencer la vie dans un autre monde – La prophétie du trône, et que nous ne découvrirons la vérité derrière elle qu’après avoir passé quelques très bonnes heures. Et vous, allez-vous en obtenir une copie sur Nintendo Switch?

