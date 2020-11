Si tout le Realme 7 avait jusqu’à présent en commun – Realme 7, Realme 7i et Realme 7 Pro – c’était, en plus du nom, la connectivité 4G. C’est là qu’intervient le nouveau membre de la famille, le nouveau Realme 7 5G.

Le Realme 7 5G change le Helio G95 pour un Dimensity 800U, également de MediaTek mais avec une connectivité 5G, plus rapide et prend en charge un rafraîchissement d’écran plus élevé qui est utilisé dans ce terminal: l’écran a un Taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Fiche technique Realme 7 5G

Realme 7 5G

écran

6,5 pouces

FullHD + à 2400 x 1080

Rapport 20: 9

Rafraîchir à 120 Hz

Corning Gorilla Glass

Processeur

MediaTek Dimensity 800U

Mémoire RAM

6/8 Go LPDDR4x

Espace de rangement

128 Go UFS 2.1

Micro SD

Caméras frontales

16 mégapixels f / 2.1

Caméras arrière

48 mégapixels f / 1,8

8 mégapixels f / 2.3 super grand angle

Objectif macro f / 2.4

Caméra monochrome f / 2.4

Vidéo 4K à 30 ips

Batterie

5 000 mAh

Dart charge rapide à 30W

Système opératif

Android 10

Interface utilisateur Realme

Connectivité

5G SA / NSA, DSDS

4G

WiFi bi-bande

Bluetooth 5.1

GPS

NFC

Prise casque

USB type C

Dimensions et poids

162,2 x 75,1 x 9,1 mm

195 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Prix

279 euros (229 en offre temporaire)

La 5G arrive à Realme 7

Le nom du modèle dans ce cas est très explicatif: le Realme 7 5G est essentiellement un Realme 7, mais avec une connectivité 5G. Pour ce faire, Realme maintient MediaTek mais fait varier la série: de Helio G95 à Dimensity 800U, un processeur qui en plus de la 5G est un peu plus rapide, avec deux cœurs Cortex A76 à 2,4 GHz et six Cortex-A55 à 2 GHz, avec 6 ou 8 Go de RAM pour l’accompagner et 128 Go de stockage UFS 2.1.

Le design du Realme 7 5G reste identique à celui du modèle 4G, de sorte que nous avons une façade avec une grande proéminence pour un écran qui couvre 90,5% de l’avant: il s’agit d’un panneau LCD de 6,5 pouces, en pleine résolution HD + et maintenant avec rafraîchissement à 120 Hz, une autre des nouveautés de ce modèle.

Cet écran intègre la caméra frontale -16 mégapixels et avec une ouverture de f / 2,1- in une perforation dans le coin supérieur gauche, mais pas le lecteur d’empreintes digitales, qui est situé sur l’un des côtés.

Quatre caméras et une grosse batterie

Derrière, le Realme 7 5G monte sa caméra à quatre objectifs dans un module rectangulaire dans un coin, avec une configuration qui est maintenant devenue presque un classique: un Capteur principal de 48 mégapixels f / 1,8, un super grand angle de 8 mégapixels avec un angle de 119 °, un objectif macro de 2 mégapixels et un dernier objectif monochrome, également 2 mégapixels.

Concernant l’autonomie, nous avons une batterie avec un Capacité de 5000 mAh, qui inclut la prise en charge de la charge rapide Dart à 30 W. Le terminal a NFC et garde la prise casque en bas.

Versions et prix du Realme 7 5G

Le Realme 7 5G arrive est disponible en deux combinaisons de RAM: avec 6 ou 8 Go de RAM, à la fois avec 128 Go de stockage et en bleu. En Espagne, la version 6 Go est en vente pour 279 eurosBien qu’à l’occasion du Black Friday, il sera réduit à 229 euros du 27 au 29 novembre, et peut déjà être réservé sur Amazon.

