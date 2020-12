Realme a renouvelé sa ligne d’entrée avec un mobile accessible qui maintient un bon équilibre entre le matériel et le prix: le Realme 7i est déjà officiel en Espagne. Grand écran, MediaTek Helio G85, caméra arrière quadruple et bien plus encore.

La gamme Realme 7 gagne un nouveau membre qui, après avoir été présenté en septembre par l’Indonésie, atteint désormais le territoire espagnol. Avec lui, Realme renouvelle l’air dans la ligne d’entrée pour offrir un mobile très équilibré dans tous ses facteurs. Comme c’est souvent le cas avec la marque, le Realme 7i est assez attractif sur le papier compte tenu de son prix.

Fiche technique Realme 7i

Realme 7i

écran

LCD 6,5 pouces

HD + à 720 x 1600

Processeur

MediaTek Helio G85

Versions

4/64 Go

Expansion par SD

Caméra frontale

8 mégapixels f / 2.0

Caméras arrière

48 mégapixels f / 1,8

Grand angle de 8 mégapixels f / 2,3

Macro 2 mégapixels f / 2.4

Vidéo 1080p @ 60fps

Vidéo HD à 120 ips

Tambours

6 000 mAh

Charge rapide Dart à 18 W

Système opératif

Android 10

Vraiment UI

Connectivité

Double 4G

WiFi 5

Bluetooth 5.0

GPS

Prise casque

USB type C

Dimensions et poids

164,5 x 75,9 x 9,8 mm

208 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Prix

159 euros

Grande taille et assez de puissance

Le Realme 7i est un mobile qui n’aspire pas à être content: 6,5 pouces de diagonale de votre écran marquer les dimensions finales de l’appareil. Le panneau choisi est grand, oui, mais avec une résolution qui peut montrer quelques doutes en fonction de quel contenu: HD +. L’utilisation de la face avant est élevée grâce surtout à la découpe de la caméra avant en forme de goutte d’eau.

Propulsé par l’Helio G85, le nouveau mobile offre 4 Go de RAM et 64 Go de stockage sans perdre l’extension par carte SD. En outre, Realme 7i comprend un triple plateau pour avoir deux SIM et SD simultanément.

En avant, vous pouvez voir le trou pour la caméra frontale de 8 mégapixels. Derrière le Realme 7i monte une triple caméra à l’intérieur d’un module rectangulaire: Capteur principal 48 mégapixels, grand angle 8 mégapixels et la caméra macro habituelle qui agit comme un remplisseur. La distribution photographique est complétée par l’application de caméra Realme et les modes inclus; comme le mode nuit, portrait ou professionnel.

L’autonomie du Realme 7i se veut gigantesque compte tenu des caractéristiques: 6 000 mAh. Sur papier devrait durer plus de trois jours avec une utilisation moyenne, bien qu’il devra être vérifié de première main. De plus, le téléphone comprend USB C et une charge rapide de 18 W, place le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière (capacitif) et ne se dispense pas de la prise casque.

Prix ​​et disponibilité Realme 7i

Le Realme 7i est maintenant disponible en Espagne. Son prix de départ est de 159 euros. Et il a une offre de lancement: les 21 et 22 décembre, Realme le réduira à 149 euros dans son magasin.

Partagez Realme 7i, un nouveau mobile accessible qui ne se dispense ni d’un grand écran ni d’une énorme batterie