Realme, en tant que fabricant de smartphones, a déjà acquis une part importante du marché indien au cours de ses deux années d’exploitation. Mais Realme n’est pas seulement une entreprise de smartphones. La société est déjà entrée dans les segments de l’audio, de la télévision intelligente et des appareils portables en Inde. Bientôt, la société devrait lancer plusieurs produits AIoT ainsi qu’un nouveau smartphone en Inde.

Selon un rapport de TheMobileIndian, Realme se prépare à lancer un nouveau smartphone et quatre autres produits AIoT non-smartphone en Inde, qui comprend une ampoule intelligente, une caméra intelligente de sécurité à 360 degrés, une télévision de 55 pouces, des écouteurs sans fil avec bruit actif annulation et un TWS avec annulation du bruit.

Le moment est juste

Sous la pression des Chinois sur le marché des smartphones et des smartwatches, le géant sud-coréen de la technologie Samsung avait récemment annoncé son intention d’étendre son «Project Prism». Le projet a été créé pour élargir sa gamme de produits dans le segment croissant des appareils intelligents.

Compte tenu des changements de mode de vie provoqués par la pandémie de Covid-19, Samsung espère que cela leur donnerait une meilleure direction pour devenir un leader dans le secteur des appareils électroménagers. Lee Jae-Seung, chef de la division des appareils électroménagers de la société, avait publié sur le site Web de Samsung que l’avenir tournerait autour du recalibrage de ses stratégies commerciales autour de cette verticale afin de fournir un mode de vie sain et sûr aux consommateurs après la pandémie.

Parmi toutes les entreprises technologiques chinoises en Inde, Realme a l’avantage de posséder une bonne partie du marché, aux côtés d’autres comme Xiaomi, qui a également apporté quelques-uns de ses appareils électroménagers / produits de style de vie dans le pays.

Le rapport affirme que le lancement est imminent et que la société devrait dévoiler ces produits à la fin de ce mois ou début octobre. Tous les produits mentionnés ci-dessus ont été annoncés lors de l’événement Realme IFA 2020 plus tôt ce mois-ci.

Realme 7i

Le Realme 7i sera le successeur du Realme 6i dont le lancement est prévu le 17 septembre en Indonésie. On dit que l’appareil contient un écran HD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’appareil devrait contenir une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18 W. À l’intérieur, l’appareil sera alimenté par Snapdragon 662 SoC couplé avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Sur le front de l’optique, le Realme 6i comportera une configuration à quatre caméras 64MP et un jeu de tir selfie 16MP.

Montre Realme S Pro

(Crédit d’image: YouTube / Realme)

Il existe également une montre intelligente à part entière en préparation, baptisée Realme Watch S Pro. Récemment, la smartwatch a été repérée sur FCC avec un écran AMOLED circulaire de 1,39 pouce, une batterie de 450 mAh et un capteur de fréquence cardiaque.

Realme Smart TV 55 pouces

(Crédit d’image: YouTube / Realme)

Le 55 pouces est un produit en attente de longue date de la société. Le téléviseur intelligent Realme 55 pouces sera livré avec un écran cinématographique avec une large gamme de couleurs NTSC de 108%. Il devrait également avoir une résolution 4K et pour les logiciels, le téléviseur intelligent fonctionnera probablement sur le système d’exploitation Android 9 TV.

Realme smart cam 360 degrés

(Crédit d’image: YouTube / Realme)

Et enfin, deux nouveaux produits AIoT entièrement domestiques de Realme, la caméra intelligente Realme à 360 degrés et l’ampoule intelligente Realme seront également lancés en Inde. La caméra intelligente offre une vision panoramique à 360 degrés avec un enregistrement jusqu’à Full HD. Il existe également un mode de vision nocturne IR pour enregistrer la nuit. La caméra comportera un microphone bidirectionnel pour la communication.

Ampoule intelligente Realme

(Crédit d’image: YouTube / Realme)

L’ampoule intelligente, en revanche, sera livrée avec 16 millions de couleurs avec une plage de température de 1700K-6500K. Puisqu’il s’agit d’une ampoule intelligente, vous pourrez la contrôler via Google Assistant et également une application compagnon. Realme revendique une durée de vie de 13 ans.