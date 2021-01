Il y a un nouveau Realme dans la salle: le Realme C20. Comme le reste des mobiles de sa série, il correspond à la gamme d’entrée. Malgré ce que sa numérotation pourrait suggérer, c’est l’un des plus modestes, se classant en dessous du Realme C3 ou du Realme C12 dans les spécifications, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le Realme C20 est un mobile simple et peu coûteux, pour se promener dans la maison. Il a MediaTek Helio G35, 2 Go de RAM, un écran de 6,5 pouces et une capacité de batterie de 5000 mAh. Ça ne donne pas grand-chose, et ça ne demande pas grand-chose non plus: ça coûte environ 95 euros pour changer.

Fiche technique Realme C20

Realme C20

écran

LCD 6,5 “

HD +

Dimensions et poids

165,2 x 76,4 x 8,9 mm

190 g.

Processeur

Helio G35

RAM

2 Go

Espace de rangement

32 Go

MicroSD jusqu’à 256 Go

Caméra frontale

5 MP f / 2,2

Caméra arrière

8 MP f / 2.0

Tambours

5 000 mAh

Charge de 10 W

Système opératif

Android

Connectivité

LTE

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.1

Micro USB

Minijack

Radio FM

Autres

–

Prix

95 euros pour changer

Une plage d’entrée très plage d’entrée

La gamme d’entrée a évolué favorablement en 2020, passant de mobiles dans lesquels vous pouvez à peine utiliser WhatsApp et rien d’autre à des terminaux entièrement capables, mais sans les ajouts et les «luxes» de terminaux plus chers. Le Realme C20 représente un peu de l’ancienne gamme d’entrée, en comptant sur 2 Go de RAM et Helio G35.

Le Realme C20 monte un écran LCD de 6,5 pouces et résolution HD +. Dans la partie supérieure, la caméra frontale est intégrée dans une encoche en forme de goutte. Cet appareil photo portrait a une résolution de 5 mégapixels.

Derrière, le Realme C20 dispose d’un module photographique qui a l’air un peu plus qu’il ne l’est. C’est en fait un appareil photo à objectif unique, 8 mégapixels, malgré son intégration dans un module carré. Bien qu’il semble qu’il y ait un deuxième objectif, il s’agit en fait d’un dessin avec le logo AI, pour indiquer l’utilisation de l’intelligence artificielle pour prendre des photos.

Le peu dont le Realme C20 peut se vanter, c’est sa batterie. Assemblez une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, qui n’intègre aucun type de charge rapide. Autrement dit, le même 10W comme toujours, et avec un câble micro USB.

Le terminal a une prise casque en bas, comprend la prise en charge de la radio FM utilisant le casque comme antenne et n’inclut aucun type de biométrie. C’est-à-dire, il n’y a pas de lecteur d’empreintes digitales.

Versions et prix du Realme C20

Le Realme C20 a été annoncé comme un terminal unique pour la première fois au Vietnam. Là, il est vendu dans les couleurs noir et bleu et une seule version. Le prix officiel est de 2,690,000 dong vietnamien (96 euros), mais il est réduit à 2,490,000 dong (88 euros à changer).

