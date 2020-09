La série Realme Narzo a été dévoilée plus tôt cette année avec deux nouveaux smartphones économiques – Narzo 10 et Narzo 10A. La série est sur le point d’obtenir le successeur bientôt car la société a déjà confirmé la série Narzo 20 à l’IFA 2020.

La série devrait faire ses débuts prochainement et certaines des principales caractéristiques de la série à venir ont été publiées sur Internet. Un utilisateur de Twitter, Himanshu, a laissé entendre le calendrier de lancement de la série Narzo 20 ainsi que les options de stockage et de couleur des options de la série.

(Crédit d’image: Realme)

Série Realme Narzo 20

Pour commencer, l’utilisateur affirme que la série Narzo 20 devrait arriver plus tard ce mois-ci ou début octobre. Ce qui signifie que le successeur du Narzo 10 aura un successeur dans les cinq mois. La série Nazro 10 a été poussée deux fois en raison de la pandémie et a finalement été annoncée en mai.

Contrairement à la série Narzo 10, la série Narzo 20 serait livrée avec trois smartphones – Narzo 20A, Narzo 20 et le Narzo 20 Pro. La variante «Pro» étant ici le dispositif supplémentaire de la série.

Le Narzo 10A serait disponible en deux configurations: 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage et l’option 4 Go + 64 Go, similaire au Nazro 10A. Il sera disponible en deux options de couleur – Victory Blue et Glory Sliver. Le Narzo 20 vanille sera disponible en options 4 Go + 64 Go et 4 Go + 128 Go dans les options de couleur Victory Blue et Glory Silver. Il semble que Realme ajoute une variante de base supplémentaire de 64 Go à la série par rapport au Narzo 10.

Le nouveau Realme Nazro 20 Pro serait disponible dans les options de couleurs Black Ninja et White Knight. La variante de base est susceptible de venir avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage intégré et une option 8 Go + 128 Go est également en préparation.

Outre les options de couleur, la RAM et le stockage, il n’y a pas beaucoup d’informations sur le reste des spécifications de la série Narzo 20. Ces appareils devraient bientôt atterrir en Inde et nous devrions en savoir plus à ce sujet bientôt.