En novembre, Realme a annoncé sa nouvelle montre intelligente à écran circulaire, la Realme Watch S, et environ un mois plus tard, la version supérieure arrive: la nouvelle Montre Realme S Pro, avec un design pratiquement impossible à distinguer, mais quelques améliorations dans ses spécifications.

La Realme Watch S Pro améliore le pari du modèle standard avec GPS, écran AMOLED avec mode Always ON et résolution plus élevée et boîtier en acier inoxydable. En contrepartie, l’autonomie est faible, bien que très faible: elle atteint 14 jours d’utilisation typique.

Fiche technique Realme Watch S Pro

REALME WATCH S PRO

Dimensions et poids

259,5 x 47,0 x 12,0 mm

48 g

Bracelet de 23 mm

écran

1,39 pouces

AMOLED

Résolution 454×454

Système opératif

Personnalisé par Realme

Tambours

Durée typique de 14 jours

Connectivité

Bluetooth 5.0

GPS

Caractéristiques supplémentaires

15 modes sportifs

Mesure de l’oxygène dans le sang SpO2

Surveillance du sommeil

Rappels d’eau

Résistance 5 ATM

Processeur double cœur

Prix

115 euros pour changer

La montre la plus premium de Realme

Realme a annoncé ses nouvelles smartwatches en Inde. En plus de la Realme Watch S que nous connaissions déjà, arrive la Realme Watch S Pro qui, comme son nom l’indique, est un cran au-dessus en termes de spécifications et de prix. C’est fondamentalement une Realme Watch S avec une touche supplémentaire.

Pour commencer, l’écran est maintenant AMOLED, également circulaire et 1,39 pouces, mais avec une résolution de 454 x 454 pixels. Le panneau AMOLED est doté du mode Always On, avec lequel vous pouvez vérifier l’heure à tout moment sans activer complètement la smartwatch.

Cette smartwatch comprend les mêmes fonctions intelligentes telles que l’enregistrement de 15 activités sportives, les rappels d’hydratation, les modes de relaxation pour la méditation, le suivi continu du pouls ou le calcul de SpO2, mais avec un changement important: le Realme Watch S Pro dispose d’un GPS.

Quant à la batterie, nous avons un durée typique de 14 jours avec une charge, un jour de moins que le modèle standard, et l’appareil n’est pas certifié IP68 comme son frère, mais il possède une étanchéité de 5 atmosphères dont on peut profiter en enregistrant vos séances de natation.

Versions et prix de la Realme Watch S Pro

La Realme Watch S Pro a été annoncée pour le moment en Inde, où elle sera officiellement mise en vente le 29 décembre pour 9999 roupies indiennes, environ 115 euros pour changer. Il est uniquement disponible avec une boîte noire.

