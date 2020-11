L’émotion est toujours très présente tous les jours à la Top Gamers Academy. Nous avons toutes sortes de concours, nous avons les grandes améliorations des candidats et, bien sûr, nous avons les invités les plus inattendus. Par conséquent, il est temps de revoir comment cette nouvelle journée a été pour les aspirants et comment ils ont géré leur nouveau concours.

Cours de japonais avec Saeko

Peut-être pour beaucoup, l’un des grands rêves de la vie savoir précisément parler japonais. Nous sommes confrontés à l’une des langues les plus importantes au monde et cela fait beaucoup rêver à l’idée de pouvoir tenir des conférences dans cette langue parfaite. Peut-être en suivant un peu les étapes marquées par votre anime préféré.

Saeko Yoshikawa est venu avec l’intention de vous donner un cours de japonais complet et, surtout, de vous faire une grosse surprise: une tombola pour un voyage au Japon. Comment nos candidats le porteront-ils? Bien sûr, même les adeptes du programme peuvent y accéder, alors n’hésitez pas à y participer.

Apprendre les secrets de Clash Royale avec Carlota

Depuis le début du programme, nos candidats ont eu la grande chance d’avoir l’aide insurmontable de Carlota de Solís et, heureusement, cette toujours une belle opportunité. Après tout, cela apparaît dans les grands matchs auxquels nos espoirs participent.

Malgré tout, Carlota a encore beaucoup de choses à leur apprendre et n’hésite pas à montrer quelques nouvelles intéressantes du jeu à chacun des joueurs répondant à leurs questions. Bien sûr, rien n’a empêché un drame est venu à l’Académie avec certains des espoirs enfreignant les règles.

Jeu Among Us et nouvelle classe de casting avec Suja

L’un des jeux devenus une référence au sein de l’Académie est, sans aucun doute, Parmi nous. Le titre est devenu une révolution pour les joueurs qui peuvent profiter de jeux axés sur la recherche du Trompeur trouvé dans l’Académie.

Bien sûr, il est temps d’arrêter de jouer à des jeux pour faire le grand saut dans la classe de casting de Suja. Commenter le jeux de ses compagnons, On peut déjà voir de plus en plus d’enthousiasme lorsqu’il s’agit de pouvoir lancer les jeux. Et sans aucun doute, Suja a des raisons d’être très fière.

Mangel clarifie sa stratégie avec les candidats

Après quelques jeux et cette étrange rencontre, les candidats doivent faire face aux questions de Mangel. Comment voyez-vous votre équipe pour la compétition de samedi? La réalité est qu’il est assez confiant avec ses aspirants qui, après tout, sont là pour rester au top.

Depuis le début, l’équipe Rubius, malgré la rotation, est restée l’une des plus fortes. Et c’est quand même une vraie surprise de voir que peu importe le temps qui passe, l’amélioration est constante et c’est quelque chose que mangel aime. Bien que oui, cela leur demande de rester concentrés et, surtout, de ne pas abandonner.

Nouveau jeu Fortnite Benefit et concours Clash Royale et Gran Turismo

Le moment de vérité est arrivé et profitez de la meilleure compétition possible de Avantage Fortnite, Clash Royale et, bien sûr, Gran Turismo. Tout pour que tout soit prêt pour la compétition de demain et, bien sûr, continuer à gagner des points supplémentaires pour votre équipe.

Bien qu’ils sachent que le vrai concours a lieu demain, les candidats n’ont pas hésité à être très clairs et rechercher la perfection dès le départ. Et sans aucun doute, ils sont très préparés pour le tournoi de samedi puisque les matchs se durcissent, surtout quand il s’agit de savoir anticiper les mouvements de leur rival.

Mises à jour du classement

Le moment de vérité est arrivé et de découvrir quelles équipes ont gagné. Bien sûr, d’une part, nous trouvons Fortnite Benefit où Mapxmen a remporté la victoire et vous aurez l’honneur de pouvoir rivaliser avec vos followers dans une heure supplémentaire de streaming.

D’un autre côté, nous avons les nouvelles places pour la compétition de demain, où nos candidats ont déjà été divisés entre ceux qui ont gagné la manche et qui ont perdu pour la compétition de samedi. En plus de pouvoir rencontrer les candidats qui ont fait le meilleurs temps au sein de Gran Turismo.

Bien sûr, il est temps de dire au revoir et de se préparer à la grande excitation qui est encore à venir avec le tournoi de ce samedi. Par conséquent, il est temps de dire au revoir et de tout préparer pour ce samedi, moment auquel le tournoi se déroulera avec une surprise pleine de terreur.