Nous sommes très proches de Tournoi le plus important de l’Académie et nos candidats sont prêts à tout donner. Mais d’abord, ils doivent surmonter tous les grands défis qui se présentent tout au long de ce vendredi. Et surtout, essayez de gagner plus de points pour votre équipe, mais comment vont-ils le faire?

Cours d’anglais avec Ínigo Jordana

Si récemment ils nous ont surpris avec le possible tombola pour aller au JaponAujourd’hui, le professeur d’anglais n’a pas hésité à vous rappeler cette belle opportunité. Après tout, c’est l’un des grands rêves des gamers puisque c’est le pays où une grande partie de nos jeux vidéo préférés sont nés.

Bien sûr, on n’oublie pas que La tâche d’Íñigo est de les aider à s’améliorer en anglais, pouvant même avoir de bonnes conversations. Et la réalité est que les candidats vont de mieux en mieux, pouvant même plaisanter en anglais ou simplement discuter les uns avec les autres de manière simple.

Classe Clash Royale avec Carlota de Solís

L’un des moments les plus attendus pour les candidats arrive. Cette fois avec l’un des professeurs les plus appréciés de l’Académie: Carlota. Le professeur Clash Royale Il a montré une grande affection pour ses élèves et, surtout, il est convaincu qu’ils atteindront le sommet.

Bien sûr, rien ne l’empêche d’avoir encore beaucoup à leur apprendre, de peaufiner leurs compétences dans le jeu et de chercher à mieux maîtriser leur deck. Une bonne préparation peut être une parfaite garantie de victoire. Mais, Que feront nos espoirs dans la parenthèse ce vendredi?

Concours Clash Royale Bracket et Fall Guys

Comme chaque semaine, nos candidats doivent rivaliser pour essayer d’obtenir la meilleure position en ce qui concerne participer au tournoi de samedi. De cette façon, avec le casting de Carlota et l’aide d’Anouc, nous avons pu profiter d’une compétition incroyable dans laquelle la grande amélioration du jeu est plus que remarquable.

Bien sûr, nous avons non seulement eu une excellente proposition aujourd’hui pour voir nos candidats préparer le terrain pour le tournoi, mais ce vendredi, nous avons eu un moment très spécial. La raison? Le concours Fall Guys, la fête royale du moment qui vous offre une belle opportunité.

S’ils sont victorieux dans leur jeu, les espoirs peuvent gagner plus de points pour leur équipe. Par conséquent, il n’est pas surprenant que les candidats ne manquez aucune opportunité, surtout pour continuer à ajouter de nombreux mondes à son classement personnel et que cela finit par affecter son équipe de manière positive.

Cours de casting avec le professeur le plus inoubliable: Suja

Les cours de Suja sont toujours une grande surprise et ça se voit non seulement lors de l’enseignement des cours Fortnite, mais aussi lors de leurs cours de casting. Cette fois, il n’a pas voulu que les candidats lancent un jeu, mais a été beaucoup plus créatif en les mettant sur le jury.

C’est le moment où nous avons vu les candidats acquérir la créativité pour pouvoir interpréter leur rôle. Et on peut dire que l’on se demande déjà s’ils sont mieux en train de lancer leurs jeux ou de jouer leur rôle de jury. Qu’est-ce que tu penses? Suja est restée sans voix.

Fargan appelle son équipe, les souris-taupes

La surprise cette semaine a été que l’équipe Willyrex a perdu sa place dans le classement. Habitués à les voir toujours en première ou en deuxième position, ils sont cette semaine troisièmes. Un point sur lequel le Team Manager de l’équipe, Fargan, n’a pas hésité à commenter. qui a été chargé de nous appeler ce jour-là.

Bien sûr, vous avez tiré un peu d’humour pour pouvoir les gérer. Et, malgré le fait qu’il fait confiance à son équipe et les voit gagnants, il n’aime pas l’idée qu’on leur a fait confiance. Pour cette raison, il n’a pas hésité à leur dire que rien n’est terminé, mais ils doivent mettre leurs batteries dans le tournoi ce samedi.

Avantage Fortnite et Qualys Gran Turismo

Un de moments les plus importants de ce vendredi. Le moment où nous rencontrerons le gagnant du Fortnite Benefit et nous aurons l’occasion de savoir à quoi ressemblera l’ordre des courses samedi. Nous prévoyons qu’aucun des participants n’est disposé à perdre sa position.

D’une part, nous avons le concours Fortnite Benefit, où nous trouvons le dernier jeu pour décider qui aura la chance d’obtenir une heure supplémentaire de streaming pour jouer à Fortnite avec ses abonnés. Et bien que certains aient déjà pris goût à cette idée, tous ne peuvent pas être gagnants.

D’autre part, les candidats ont dû concourir dans Gran Turismo pour décider de la commande des Qualys. Sans aucun doute, ce sera une compétition très serrée puisqu’aucune des équipes n’est prête à abandonner sa place, avec le Team Rubius celui qui semble vainqueur cette semaine.

Mises à jour du classement et derniers flux

Bien qu’aujourd’hui ne soit pas un jour avec des changements dans les scores des équipes, nous savons déjà qui est le gagnant de Fortnite Benefit. Cela répète une fois de plus sa grande position dans le streaming et n’est ni plus ni moins que Tolosa. Encore une fois, vous aurez l’occasion de profiter une heure de streaming avec vos followers.

Enfin, nos candidats doivent reprendre des forces pour pouvoir se lancer dans la compétition tout au long de ce samedi. Pour ce faire, on se dit au revoir avec les streamings de Toni Cortés, Tolosa et Zeepos. Qui sera l’équipe gagnante cette semaine? Il reste très peu à découvrir.