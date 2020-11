Nous nous rapprochons de la grande finale de Top Gamers Academy et où nos candidats devront tout donner pour démontrer au Gestionnaires et propriétaires d’équipe qui méritent d’être dans la grande finale. Pour cette raison, ce tournoi est vraiment important pour eux et il est temps de découvrir comment ils ont fait.

Commencer par un cours de fitness avec Sara

Les jours les plus importants de la semaine arrivent chargés de nervosité pour les aspirants. Par conséquent, il n’y a rien de mieux que la classe de Sara Carmona pour pouvoir reprendre des forces et profitez un peu mieux de ce grand moment. Donc, avec l’intention de détendre votre corps et votre esprit, vous êtes arrivé à l’Académie avec un nouveau type de fitness.

S’il est vrai que nos candidats doivent être concentré quand il s’agit de jouerIls ont également besoin d’un moment de déconnexion pour tout donner. De cette manière, ils pourront garantir qu’ils sont suffisamment à l’aise pour faire face à un nouveau défi. Et sachant combien ils risquent, c’est le meilleur moment pour eux de chercher calme et soutien.

Découvrir l’eSport avec Anouc

L’e-sport propose toutes sortes de jeux mais aussi de nombreuses équipes qui osent relever le défi et cherchent à le surmonter au plus haut niveau. Parmi eux se trouve le Team Heretics, dont le fondateur et copropriétaire, Arnau Vidal, n’a pas manqué l’occasion de monter à l’Académie pour enseigner la classe eSport avec Anouc. Un invité très spécial qui veille sans aucun doute sur les candidats pour voir le potentiel devant un nouveau venu de son équipe.

Vidal leur a parlé de grand projet avec Team Heretics et même l’importance de pratiquer, de s’efforcer et de ne pas abandonner. Nous sommes donc face à un grand invité qui a réussi à attirer l’attention de nombreux aspirants et même à mettre dans son corps le désir de faire ressortir la meilleure version d’eux-mêmes afin de faire partie d’une équipe aussi grande.

Appel vidéo Mantra et Fargan

Si quelque chose est clair à l’Académie, c’est que les candidats peuvent rencontrer de grandes figures du divertissement. Dans ce cas avec l’appel de Mantra, un groupe formé par Charly, Paula et Carlos. Ensemble, ils ont fait preuve d’un grand courage et, sans aucun doute, ils ont fait ressortir les blagues et la bonne ambiance qui sont toujours très présentes à l’Académie.

Bien sûr, avec les conseils de grands artistes qui connaissent déjà très bien le secteur du divertissement, le le temps de voir un Team Manager prêt à attirer l’attention de son équipe. Après tout, nous sommes proches de la grande finale et il est vraiment important que les candidats donnent tout pour ne pas perdre de positions. Pour cette raison, Fargan n’a pas hésité à appeler les concurrents cherchant à les encourager pour le tournoi.

Cette semaine, sans aucun doute, Fargan est très content de son équipe, même si vous ne voulez pas qu’ils se relâchent et finissent par perdre des positions. Après tout, ils sont très proches d’une grande victoire qui a bon goût et veut s’assurer que cela reste le cas. Par conséquent, il n’hésite pas à les appeler, à leur demander de donner un peu plus de pression et, bien sûr, à tout donner dans le grand tournoi.

Le moment de vérité: Tournoi final de la semaine

Nous sommes dans le moment le plus tendu de toute la journée, le moment qui fera Les chefs d’équipe et les gestionnaires prennent leurs décisions finales. Après tout, cette semaine, il n’y a pas de nominations fixes, mais tous les candidats seront nommés aux yeux des chefs d’équipe. Donc, avec une raison plus qu’importante de tout donner, il est temps de décider.

Participer à Gran Turismo, Fortnite et Clash Royale, chaque candidat doit prouver qu’il est le meilleur pour être choisi lors de la formation de l’équipe finale. C’est sans aucun doute un moment plein de tension et encore plus où le public choisira l’aspirant qu’il croit être le Top Gamer définitif.

Mise à jour du classement

Le moment de vérité est arrivé, de savoir quelle équipe a été la gagnante cette semaine et, surtout, quels joueurs ils ont réussi à obtenir les meilleures positions. D’une part, nous avons les gagnants des meilleures vidéos, le meilleur créateur de contenu qui a été choisi par le public. Un honneur que RubySky9 a mérité cette fois.

Bien sûr, nous avons déjà les gagnants du tournoi de cette semaine, avec Souris-taupes en première place, avec les Calvalleros à la deuxième place et, enfin, avec les Lemon Sharks arborant une troisième place.

Oui, maintenant tous nos candidats sont au bord de la fin. Dépendant totalement de la décision des Team Owners et des managers, tous ont fait leurs valises et attendent avec impatience l’arrivée du gala pour savoir si leur parcours à l’Académie est toujours assuré ou, au contraire, leur passage à l’Académie est terminé .