Nous sommes dans un moment de grande tension à l’Académie où chaque joueur doit tout donner pour éviter de tomber dans la nomination et de courir le risque d’être nominé. Mais le tournoi a déjà eu lieu et nous connaissons déjà les nominés. Voulez-vous savoir qui ils sont? Ensuite, nous passons en revue ce sSamedi 14 novembre à l’Académie.

Cours de fitness en plein air

Sara est déjà à l’Académie et il a hâte de faire de cette journée une belle journée pour nos candidats. Pour cette raison, il n’a pas hésité à les sortir de ces quatre murs pour répéter, une fois de plus, son cours en plein air. Bien sûr, une décision prise en respectant toutes les mesures de sécurité et avec un contrôle total.

Mais pour nos aspirants c’était comme être au paradis, d’autant plus qu’ils se sont vus à l’extérieur de l’Académie pendant près d’une heure. Quelque chose qui, depuis qu’ils sont entrés, a été limité à une seule fois. Par conséquent, ils n’ont pas hésité à profiter au maximum de la classe et à profiter du moment.

Cours de sport avec Anouc et un grand invité

Il est temps pour le cours d’Anouc avec les candidats. Bien sûr, cette fois, elle ne vient pas seule, mais pour l’aider à expliquer et passer à autre chose Percée eSport, nous avons rencontré Noa, commentatrice professionnelle de League of Legends et qui n’a pas hésité à montrer le rôle important des femmes dans l’eSport.

En fait, l’un des aspects qu’ils ont mentionné est qu’il fut un temps où ils refusaient de pouvoir se rendre à une interview pour éviter les gros titres avec la prédominance des femmes dans l’esport. Mais ce que nous voyons est une percée et cela bien sûr va passer à autre chose.

Appel vidéo Byviruzz

Auparavant dédié au Clash Royale, ByViruZz est venu se lancer dans plusieurs styles de jeu mobile, même s’il a déjà fait le grand saut vers le clavier et la souris. Mais ce dont il n’a pas douté, c’est de pouvoir les guider un peu et les conseiller sur les améliorations de Clash Royale, où il a fait preuve d’une grande connaissance.

Bien sûr, c’est l’un des meilleurs créateurs de contenu pour expliquer le grand changement que YouTube a subi. depuis qu’il a commencé à sortir avec. Et, comme il leur a montré, il a été très présent dans le réseau social, au point d’être considéré par certains membres de l’Académie comme l’un des meilleurs.

L’appel de Rubius et Mangel

Le moment de vérité arrive avec Rubius et Mangel sur un appel spécial pour les espoirs de l’Académie. Il en reste très peu pour lui grand tournoi et à la fois le propriétaire de l’équipe en tant que gestionnaire, ils veulent encourager les candidats. Ils savent que les choses sont compliquées en ce moment, mais ils veulent s’assurer qu’ils passent un bon moment et, surtout, qu’ils cherchent à atteindre le sommet.

Alors, avec un peu d’humour à passer leur appel ensemble, les deux n’hésitent pas à guider les candidats. Ils savent qu’ils sont dans la dernière ligne droite et qu’il est temps pour eux de rester le plus longtemps possible. D’autant que ça va être vraiment compliqué quand ils le doivent prendre la décision de sauver quelqu’un.

C’est l’heure de la compétition: Tournoi final de la semaine

Maintenant, après avoir discuté avec Rubius et Mangel, il est temps pour les candidats de concourir. Pour cela, cette fois, ils devront tout donner dans Fortnite, Gran Turismo et Clash Royale. La compétition est plus qu’assurée puisque personne ne veut perdre sa place dans l’Académie, mais seuls ceux qui obtiennent le plus de points peuvent être sauvés de la nomination.

Beaucoup de tours à venir, beaucoup de tension dans l’air et quelques gagnants clairs. Mais, bien sûr, nous devons nous rappeler que les points de Fall Guys et de créateurs de contenu affectent la possibilité de placer les candidats plus haut ou un peu plus bas. Ils doivent donc être prudents lors de la compétition et ne pas perdre leur position.

Mise à jour des classements et derniers flux

Il est maintenant temps de savoir comment ont été les équipes cette semaine et, bien sûr, qui sont les nominés cette fois. De cette façon, nous avons devant nous un grand gagnant de la semaine et c’est que, pour la première fois de notre concours, enfin les Calvalleros obtiennent la première place, suivi de près par les requins citron et avec les souris taupes en dernière place. Bien sûr, en tant que gagnant de la création de contenu que nous avons Irene Fields, qui a mérité ses 30 points bien mérités. Bien que cela, malheureusement, ne la sauve pas des nominations.

Dans l’équipe Calvalleros, nous avons Pepelu, Toni Cortés et Oliv Liv dans les nominations. D’autre part, dans Team Lemon Sharks, il y a Irene Fields, Zunk et ElSkipler. Chez les souris taupes sont Alba Vicius, RubySky9 et Onlycopycat. Qui sera sauvé cette semaine? Nous le saurons très bientôt. Pendant ce temps, nous disons au revoir aux flux d’ElSkipler, Mapxmen et Eka.