Les Les meilleurs espoirs de la Gamers Academy ils se rapprochent de plus en plus du grand tournoi, un moment où l’équipe gagnante de cette semaine sera décidée. Et bien que la tension soit dans l’air, les chefs d’équipe, les managers et les enseignants s’assurent que tout est sur la bonne voie. Après tout, chacun des candidats vise le même objectif: pouvoir réaliser votre rêve.

Histoire des jeux vidéo avec Gemma Manzanero

Après un petit-déjeuner copieux et une activité pleine d’action grâce aux pistolets Nerf, il est temps pour nos espoirs de reprendre leur place, cette fois pour une nouvelle sorte d’histoire du jeu vidéo. Et ça t’attend Gemma Manzanero, cet enseignant prêt à leur enseigner les secrets des jeux vidéo du début à nos jours.

Dans sa critique, il a commenté les belles ventes de PlayStation 2, l’une des consoles les plus réussies de la marque Sony et qui a vu naître de grands jeux vidéo. Après tout, personne ne peut oublier de grands personnages comme Spyro ou le Crash Bandicoot insurmontable et fou.

Début de la compétition: Qualys Gran Turismo et Tournoi Fall Guys

Bien sûr, après un bon cours d’histoire, il est temps de revenir à l’action. Pour cela, nos candidats vont anticiper les événements qui auront lieu un peu plus tard. Et c’est qu’aujourd’hui, ils ont le tournoi Gran Turismo avec lequel ils peuvent obtenir plus de points pour leur équipe.

Mais pour lancer le concours, les candidats doivent d’abord gagnez votre place dans les qualys Gran Turismo. Avec une piste balisée et un véhicule de plus que sélectionné, les prétendants sont prêts pour une grande action. Pour le moment, sélection des plus rapides et leur division en trois groupes.

Mais non seulement pourrions-nous avoir un aperçu du grand tournoi cet après-midi, mais nos espoirs ont une opportunité incroyable: le tournoi Fall Guys. Grâce à cela, ils peuvent obtenir des points pour leur équipe et bien que ceux-ci ne soient pas livrés au début, ils seront accumulés et finalement livrés samedi.

Appel vidéo surprise: Roberto Leal

Si les surprises n’arrêtent pas de venir pour nos aspirants, ils ne peuvent s’empêcher d’être surpris à chaque nouvelle rencontre qu’ils ont avec de grandes figures de la télévision. Dans ce cas, avec Présentateur Pasapalabra, Roberto Leal. Et bien sûr, votre visite s’accompagne non seulement de votre présence, mais aussi d’un grand jeu pour les espoirs.

Puisqu’il est le présentateur de Pasapalabra, il est temps pour nos candidats profiter d’un beignet gamer. Selon vous, qui sera le grand gagnant? Sans aucun doute, une courte pause avant une compétition dans laquelle les points que chaque équipe accumulera jusqu’à samedi seront décidés.

Tournoi Gran Turismo et avantage Fortnite

Et maintenant, il est temps pour le concours, pour que nos candidats doivent tout donner pour pouvoir surmonter les défis. En mettant en pratique tout ce qu’ils ont appris tout au long de ces semaines, il est temps d’appuyer sur l’accélérateur et de l’essayer tous au concours Gran Turismo.

Avec de grands concurrents, les courses ont été les plus serrées, au point que l’on peut voir l’étrange changement de position des plus inattendus. Pourtant, avec des joueurs qui depuis le début ont su conserver leur excellente position. Et, dans le cas de Mapxmen, bien qu’il ne soit pas à son meilleur, il est toujours un excellent pilote.

Bien sûr, le concours Gran Turismo ne vient pas seul et nos candidats ont toujours la chance de gagner dans Fortnite Profit. On se souvient que grâce à ce petit «tournoi», l’aspirant qui a accumulé le plus de victoires peut bénéficier d’une heure supplémentaire de streaming pour rivaliser avec ses followers.

Classement et mise à jour en continu

Le moment est venu de rencontrer les gagnants d’aujourd’hui. Le classement reste très serré, bien que cette fois avec un nouveau changement de positions. L’équipe Les souris-taupes de Willyrex et Fargan remportent la première place avec 82 points, suivi de près par les Calvalleros, l’équipe de Grefg et Ampeter qui compte 80 points.

Bien sûr, l’équipe de Lemon Sharks, Rubius et Mangel n’est pas loin derrière, mais reste à la dernière place avec 78 points. Mais comme vous le savez, rien n’est encore décidé. Avec une autre compétition à venir et le plus gros tournoi samedi, tout peut changer très rapidement. Bien sûr, pour le moment nous disons au revoir en nous rappelant les streamings de Alba Vicius, Onlycopycat et RubySky.