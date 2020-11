La Gala de la Top Gamers Academy cela nous a laissé de grands moments inattendus, comme des changements d’équipe apportés par les Team Owners et même une décision à laquelle personne ne s’attendait. Par conséquent, si nous pensions que la semaine soyez calme pour nos aspirantsNous avions certainement tort.

Connaître le régime avec Marta Ausiró

Au quotidien, vous avez peut-être entendu parler à l’occasion de l’importance de maintenir une bonne alimentation pour votre santé et, surtout, d’être en bonne condition physique et mentale. Et bien c’est ce qu’il a décidé de leur apprendre Marta Ausiró nos candidats dans leur nouvelle classe.

C’est vraiment important prendre bien soin de la nourriture car une mauvaise hydratation ou ne pas prendre soin de ce que nous mangeons peut entraîner une série de problèmes à long terme. Il est donc temps pour nos candidats de comprendre l’importance de ce type de soins.

Changement de formation psychologique d’Iván Bonilla

Malgré le fait qu’au début ils n’ont pas vu l’importance de ces grandes classesIl n’a pas fallu longtemps à nos candidats pour comprendre la grande aide qu’Iván leur offre avec ses cours. Avec beaucoup d’humour et des questions sur la bonne voie, il se révèle être un expert dans le domaine.

Ce que nous avons clair, c’est que grâce à l’aide d’Iván Bonilla, les candidats sont capables de faire face à tout type de défi. Après tout, leur intention est d’atteindre le sommet et, pour ce faire, ils ne peuvent pas abandonner face aux obstacles qui se présentent. Beaucoup moins maintenant qu’ils se battent avec leur ultime équipe.

Visite de l’Académie: Rubius et Mangel arrivent pour révolutionner

Il ne pouvait pas être moins et maintenant que son équipe définitive est déjà formée, le il est temps pour Rubius et Mangel de s’arrêter à l’Académie. Leur intention n’est pas simplement de dire bonjour, mais ils sont prêts à créer un peu de chaos et à aider nos espoirs à s’intégrer un peu plus dans l’équipe dans laquelle ils font partie.

Pour cela, nous avons vu comment Rubius a aidé Pepelu se raser la tête, étant ainsi l’un des grands membres de l’équipe de Grefg. Mais il n’était pas le seul, mais Stark et, quelques heures plus tard, Eka, ont décidé de rejoindre la cause. Qu’est-ce qui nous attend dans cette semaine de concours? Sans aucun doute de grandes surprises.

Cours de montage vidéo avec Víctor Ordaz

Le moment est venu de allez-y avec les classes d’édition, surtout maintenant que nous approchons de la fin du programme. Quelles grandes surprises pouvons-nous trouver? Eh bien, tout commence avec les cours de montage de Víctor, qui leur montre un nouveau monde pour leurs vidéos.

Nos candidats sont de plus en plus préparés pour le grand moment de montrer leurs vidéos et c’est pourquoi Victor veut les mettre à l’épreuve. Après tout, comment grands créateurs de contenu, nIls doivent se démarquer lors de la réalisation de leurs vidéos et, de cette manière, attirer l’attention des abonnés qui finissent par regarder leur chaîne.

Une nouvelle classe de Gran Turismo avec Lucas Ordóñez

L’une des classes les plus attendues par les candidats est celle de Lucas. Avec ce professeur, ils apprécient non seulement les excellentes propositions de Gran Turismo, mais aussi ils sont clairs qu’ils ont besoin de mieuxar. Du moins, c’est ce qu’il a indiqué dès le début du cours, où il a mentionné l’importance que certains candidats pratiquent et s’améliorent maintenant.

Bien sûr, cela a également conduit à une séance de pratique et où les aspirants Ils n’ont pas hésité à pratiquer. La concentration est l’un des points les plus importants et quelque chose qu’ils réalisent dès le premier instant, sous la supervision attentive de Lucas.

Appel vidéo de Willyrex avec sa nouvelle équipe

Le temps est venu pour les aspirants qui sont restés L’équipe Willyrex rencontre le propriétaire de l’équipe. La confiance est l’un des points les plus importants pour Willy, qui n’hésite pas à indiquer qu’il voit son équipe comme un grand gagnant. Pourtant, il mentionne qu’il est vraiment important qu’ils ne se fassent pas confiance.

Ils doivent encore s’améliorer, les garder forces claires et, bien sûr, corriger leurs mauvais gestes qui ont des conséquences sur leurs points faibles. Seront-ils capables? C’est l’une des propositions, mais maintenant tout dépend de nos candidats pour continuer à atteindre le sommet.

Cours surprise avec Lucas? Les tests commencent!

Bien sûr, bien que la classe avec Lucas était déjà bien présent, nos candidats avaient encore une grosse surprise à prendre, c’est que Lucas n’avait pas fini son temps à l’Académie. Comme surprise, le professeur a soumis les candidats à un test d’obstacles.

Ensemble, ils ont dû chercher à surmonter le «test d’alcootest«En faisant exploser des ballons pour montrer qu’il n’y a pas d’alcool dans votre corps. Le tout avec un jeu amusant qui a garanti des rires et que, bien sûr, les aspirants ont apprécié avec style. Bien que, sans aucun doute, ils attendent un nouveau tour.

Visite surprise des reines de TikTok

Une des applications du moment est TikTok, où des utilisateurs du monde entier téléchargent leurs vidéos pour rire du monde, proposer un tutoriel ou simplement donner vie à leurs histoires. Mais les reines de TikTok sont celles qui contrôlent vraiment l’application avec une domination totale.

Avec une bonne variété de followers, les vidéos en tout genre étant une véritable révolution au sein de TikTok, ils n’ont pas hésité à partager quelques secrets avec les candidats. Et si on parlait des célèbres danses? Ensuite, il est temps pour nos candidats de mettre leurs compétences à l’épreuve.

Appel vidéo Pixelskaya et flux de la nuit dernière

Après une visite vraiment intéressante des reines de TikTok, il est temps de apprenez à connaître un peu mieux Pixelskaya. Elle n’a pas manqué une occasion de parler à nos candidats, leur donnant de bons conseils en tant que célèbre créatrice de contenu qu’elle est.

Bien sûr, après les bons conseils de Pixelskaya, il est temps de dire au revoir. Pour terminer cette journée à l’Académie, il est temps de profiter des streamings de Zunk, Pepelu et Oliv Liv. À quoi ressembleront les compétitions cette semaine? De grands changements sont à venir.