Dans les articles à la une de cette semaine: Annonce Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE, nouvel iPad Air, iOS 14 mis à la disposition de tous, et plus encore. Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les meilleures histoires de cette semaine.

Apple cette semaine a officiellement organisé son événement «Time Flies» de septembre. Au cours de l’événement virtuel, la société a annoncé un nouveau matériel Apple Watch, un nouveau matériel iPad et plus de détails sur ses versions de logiciels d’automne.

Annonces Apple Watch

Pour l’Apple Watch Series 6, l’une des fonctionnalités de la tente est l’ajout d’un nouveau capteur d’oxygène sanguin. Sur l’Apple Watch elle-même, il existe un nouveau capteur d’oxygène sanguin, qui fonctionne également via une nouvelle application Blood Oxygen dans watchOS. En termes de performances, l’Apple Watch Series 6 est alimentée par le tout dernier processeur S6 d’Apple, qui est jusqu’à 20% plus rapide que la Series 5. Apple affirme que l’Apple Watch Series 6 offre la même autonomie de 18 heures qu’auparavant.

La nouvelle Apple Watch est disponible à la commande maintenant et commence à 399 $.

Apple a également dévoilé la toute nouvelle Apple Watch SE, qui coûte 279 $ comme alternative moins coûteuse à la série 6. L’Apple Watch SE ne dispose pas d’un écran toujours allumé, ni ne prend en charge les fonctions ECG ou d’oxygène sanguin, mais il existe un support pour la détection des chutes et le SOS d’urgence. Il présente la même conception physique que la série 4.

Fait intéressant, la série 3 est toujours disponible dans la gamme Apple pour 199 $. Cela signifie que la gamme Apple Watch commence à 199 $ pour la série 3, 279 $ pour l’Apple Watch SE et 399 $ pour l’Apple Watch Series 5.

Mises à jour iPad

Pour la gamme iPad, Apple a fait deux annonces cette semaine: un iPad de 8e génération plus puissant et un tout nouvel iPad Air.

Le nouvel iPad Air dispose d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec une large couleur P3, True Tone et un revêtement stratifié. Touch ID est situé dans le bouton d’alimentation, donc bien qu’il soit similaire à l’iPad Pro en termes de design, vous manquez Face ID. Le nouvel iPad Air présente également un «énorme bond en termes de performances» grâce au tout dernier processeur A14 Bionic. Vous pouvez en savoir plus sur la gamme iPad dans notre comparaison complète ici.

Prestations de service

Apple a continué de se concentrer sur l’Apple Watch et le fitness avec l’introduction de son dernier service d’abonnement, Apple Fitness +. Apple Fitness + s’intégrera à l’Apple Watch et à l’application Fitness sur l’iPhone. Fitness + coûte 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an.

Les utilisateurs peuvent regarder des cours de fitness hébergés par Apple, avec des mesures d’entraînement de santé affichées en haut de la vidéo, synchronisées à partir d’Apple Watch. Les données peuvent ensuite être automatiquement enregistrées dans l’application Santé. Les cours Apple Fitness + peuvent être visionnés sur iPhone via l’application Fitness ou via une toute nouvelle application fitness sur iPad et Apple TV. Fitness + fera ses débuts avant la fin de l’année.

Parallèlement à l’introduction d’Apple Fitness +, Apple a également présenté son ensemble de services tant attendu, sous la marque Apple One.

Apple One commence à 15 $ par mois pour Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour les particuliers. La version familiale du plan fonctionnera 20 $ par mois avec 200 Go de stockage. Pour 30 $ par mois, vous pouvez passer à l’offre groupée Premiere Apple One, qui comprend Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, 2 To de stockage iCloud, Apple News + et Apple Fitness +.

Le pack Apple One sera disponible plus tard cet automne.

Version iOS 14

Enfin, Apple a publié cette semaine sa dernière série de mises à jour logicielles au grand public.

L’une des principales fonctionnalités d’iOS 14 est la possibilité d’ajouter des widgets à votre écran d’accueil pour la première fois. Cela inclut des widgets pour les applications Apple officielles, telles que Musique, Calendrier et Fitness, ainsi que des widgets pour des applications tierces. Nous avons un tour d’horizon complet d’innombrables widgets tiers pour iOS 14 sur le lien dans les notes de l’émission ci-dessous.

watchOS 7 comprend une variété de nouvelles fonctionnalités, telles que la prise en charge des capacités de suivi du sommeil, la possibilité de partager des cadrans avec d’autres personnes et de nouveaux cadrans intégrés parmi lesquels choisir. watchOS 7 permet également à Family Setup de permettre aux parents de coupler une nouvelle Apple Watch sur leurs propres iPhones au lieu d’utiliser un autre appareil. Apple a également apporté des améliorations à Siri, Maps et a même inclus la détection du lavage des mains.

Ailleurs, tvOS 14 a imposé l’intégration avec des accessoires tels que les caméras et les sonnettes intelligentes, la prise en charge des vidéos 4K sur YouTube pour la première fois, l’amélioration de la vidéo multi-utilisateurs et de l’image dans l’image dans tout le système.

Et enfin, iPadOS 14 inclut également la prise en charge de nouveaux widgets, bien que vous ne puissiez pas les ajouter à l’écran d’accueil lui-même. Au lieu de cela, les widgets iPadOS 14 ne peuvent être ajoutés qu’à la vue Aujourd’hui. D’autres améliorations de l’iPadOS 14 incluent une nouvelle conception de barre latérale, des améliorations de l’Apple Pencil et bien plus encore.

Celles-ci et le reste des articles à la une de cette semaine ci-dessous.

