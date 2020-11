De la Chine, ils nous filtrent déjà vers un nouveau smartphone OPPO de taille moyenne, probablement le OPPO Reno5, qui démocratiserait la charge “ SuperVOOC ” 65W acclamée pour des mobiles plus abordables.

Un an de plus, et malgré le grand engagement de Samsung à plier les téléphones mobiles, ils ont sans aucun doute été Les fabricants chinois qui nous ont le plus encouragés le cours dans une “ industrie des smartphones ” qui, en l’absence de nouvelles importantes, continue de réduire l’écart entre la gamme la plus premium et les mobiles de taille moyenne avec des prix plus attractifs.

Google lui-même marquait déjà la voie avec son Pixel 5, qui n’arrivera pas en Espagne mais changer le paradigme des téléphones phares sans les meilleures spécifications du marché, d’ailleurs d’accord avec Vivo, qui avec son X51 5G nous offre l’une des meilleures expériences de la plateforme sans avoir besoin du meilleur Snapdragon et à des prix de contenu beaucoup plus élevés.

Bien maintenant c’est OPPO qui nous montre que leurs intentions continuent sur cette voie, parce que, comme nous le voyons divulgué dans le réseau social populaire Weibo, il semble que leurs prochains mobiles de taille moyenne incorporera la charge rapide “ SuperVOOC ” acclamée jusqu’à 65W pour le démocratiser dans des appareils beaucoup plus abordables.

Si les sources sont correctes, ce serait le nouveau et hypothétique OPPO Reno5

Il est évident que nous parlons encore de rumeurs, mais si Weibo ne vous offre pas confiance, surement documents publiés par le certificateur chinois TENAA oui ils vous convainquent un peu plus, et que ce soit ou non le nouveau OPPO Reno5 La vérité est que le modèle OPPO PEGM00 et sa variante OPPO PEGMT00 sont déjà certifiés en Chine avec une fiche technique qui les place dans le milieu de gamme et ajoute des surprises.

Une surprise comme la charge ultra-rapide acclamée du constructeur chinois, probablement l’un des meilleurs du secteur, qui sous son nom ‘SuperVOOC 2.0’ il offre des puissances allant jusqu’à 65W récupérer 60% de la capacité d’une batterie standard de 4000 mAh en 15 minutes environ, avec 0-100% en seulement 36 minutes.

Difficile de voir capacités comme celle-ci dans les gammes de base si on ne regarde pas dans les catalogues des fabricants chinois, toujours au-dessus de la moyenne quand on parle de compenser le matériel et les prix.

Ici ça va l’un des documents publiés par TENAA, qui ne sont malheureusement pas accompagnés de croquis ou d’images du prototype certifié:

Non seulement cela, et le fait est que TENAA a déjà confirmé que l’appareil mesure 159,1 x 73,4 x 7,9 millimètres et pèse 172 grammes, intégrant une batterie entre 4200 et 4300 mAh pour animer un chipset MediaTek Dimensity 800 avec modem 5G et vitesse d’horloge de 2,4 GHz, qui arriverait accompagné de différentes configurations de mémoire.

Pour sa part, l’écran est OLED et a une diagonale de 6,43 pouces, avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz et une fréquence d’échantillonnage de 180 Hz sur le numériseur.

La résolution n’est pas connue mais ce sera probablement FHD +au format étiré.

Une caméra frontale de 32 mégapixels ne manquerait pas avec un module quad à l’arrière, avec capteur principal 64 MP, grand angle 8 MP et deux capteurs auxiliaires de 2 mégapixels chacun, probablement en charge de mesurer la profondeur et assister le traitement de l’image dans une caméra qui aura également AI et détection de scène.

C’est un appareil qui arriverait sûrement dans les premiers mois de 2021, avec Android 11 déjà pré-installé en usine mais masqué comme toujours par la personnalisation ColorOS de l’entrepriseCela oui, à ce jour, il est toujours basé sur Android 10 en version 7.2 pour tous les terminaux OPPO.

