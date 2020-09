-Le 15 septembre 2020 sera une fête hors du commun en raison de la situation que traverse le pays.

La prochaine célébration du 15 septembre sera totalement étrangère à ce que l’on aurait cru il y a des mois. Le Mexique et le reste du monde sont plongés dans une pandémie qui a fait un peu plus de 70 000 morts dans le pays. Cela entraînera la réalisation de l’une des célébrations les plus importantes du pays sous certaines mesures de soins pour éviter la contagion du COVID19. Tout ce que vous devez savoir à ce sujet, nous le décomposons dans les lignes suivantes.

À quoi ressemblera la célébration cette année?

Dans les 16 maires de Mexico, le cri d’indépendance sera virtuellement, afin d’éviter les foules de gens. Toutes les festivités débuteront à 22h00. Il ne faut pas oublier que le CDMX est le territoire avec le plus grand nombre d’infections de tout le pays.

Et dans le Zocalo?

Pour la célébration du 15 septembre 2020, le Zócalo ne sera pas ouvert au public: l’intégralité de la cérémonie sera diffusée à la télévision afin que les gens passent cette date en compagnie de leurs familles et se tiennent à l’écart de toute possibilité d’infections COVID19. Le Shout aura lieu sur le balcon central du Palais national à 23h00, comme prévu depuis le 30 juillet, et ce sera la première fois depuis 1847 que Mexico n’organise pas de fêtes de rue pour la célébration.

Sur la place principale du pays, quatre éléments seront illuminés à partir de 19h00. D’abord une carte avec la silhouette de la République mexicaine; l’indépendance du Mexique représentée par le flambeau du personnage de « El Pipila »; le drapeau du Mexique et la flamme de l’espoir, un chaudron de 50 kilos de gaz.

Les magasins ouvriront-ils ces jours-ci?

Les 14, 15 et 16 septembre, les magasins de la première place de la ville doivent rester fermés pour que les gens ne se rendent pas à la plaque chauffante Zócalo et minimisent les risques d’infections à coronavirus. Pour le mardi 15, les magasins seront fermés de 00h00 à 24h00 (toute la journée) tandis que pour le mercredi 16, ils seront gardés les rideaux baissés de 00h00 à 14h00.

Comment et où voir la cérémonie du cri d’indépendance en direct?

La cérémonie peut être suivie par la télévision et par les plateformes et comptes numériques du gouvernement, ainsi que de chaque maire et / ou état de la République mexicaine.

Y aura-t-il un défilé pour l’indépendance?

Cet événement n’aura pas lieu non plus. Au lieu de cela, une commémoration du personnel de santé aura lieu le 16 septembre sur le réseau Zócalo de la capitale.

Quelles rues seront fermées ces jours-ci?

Certaines rues de la première place de la ville seront également fermées. Il y aura une clôture de la rue de Palma à Correo Mayor et de Venustiano Carranza à Donceles (en charge de l’armée mexicaine). Un deuxième siège mené par le Secrétariat à la sécurité des citoyens emmènera Jesús María de Bolívar et de Belisario Domínguez à la République d’Uruguay.

La dernière clôture sera située de Circunvalación à Eje Central et de José María Izazaga à Héroes de Granaditas. Ici, il n’y aura pas d’accès véhiculaire. Toutes ces limitations resteront jusqu’à 14 h 00 le 16 septembre.

Comment est-il recommandé de passer cette date?

Il est préférable d’éviter les espaces bondés, tels que les places publiques et les restaurants. Les familles sont encouragées à rester à la maison pour le dîner et le calme. Évitez également d’inviter ou d’organiser des fêtes avec des personnes qui n’appartiennent pas à votre cercle proche. L’événement peut être vu à la télévision et entendu à la radio.