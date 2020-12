Ce ventilateur fait un rendu spécial de la maison de Nobita

Récemment, la popularité de l’anime Doraemon a augmenté par rapport à il y a quelques années, il est clair que cet anime a marqué toute une génération, depuis le aventures que le chat cosmique a eues connu comme Doraemon et ses amis ils étaient extrêmement intéressants.

Pour cette raison, de nombreux adeptes atteignent aujourd’hui exaltez cet anime avec des fan arts incroyables, illustrations, entre autres. C’est le cas d’un fan spécial, qui a créé un Rendu 3D de la maison de Nobita – l’un des personnages principaux de l’anime – que vous ne pouvez pas vous empêcher de voir.

La maison de Nobita à travers un rendu majestueux

Au cas où vous ne le sauriez pas, Nobita est la meilleure amie de Doraemon, ce personnage vivait dans un belle maison avec sa famille et c’est pourquoi l’artiste numérique zytherxenon a voulu montrer à la communauté une œuvre qui reflète le meilleur de votre maison.

Maison de Nobita de Doraemon

Comme vous le verrez, c’est un rendu étonnant de la maison vue de l’extérieur de Nobita. L’image se compose de 3 images, chacune d’elles vue sous un angle différent Et, bien sûr, il comprend des détails importants tels que: le jardin, les arbres, les couleurs des fenêtres et plus encore. Sans aucun doute, c’est une représentation très bien faite et digne d’admiration.

Pensez-vous que ce rendu devrait être pris en compte pour les futurs jeux Doraemon?

Image vedette | Images.20 minutes