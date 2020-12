Meliodas avec une Game Boy Advance

The Seven Deadly Sins est un anime qui attire l’attention sur le conception et production d’animation. Tous les détails des personnages en font une série très intéressante et c’est ce qui a fait son succès.

Cependant, ne vous êtes-vous pas demandé ce qui se serait passé si The Seven Deadly Sins avait été un jeu vidéo 16 bits? Un artiste DeviantArt nommé SantoryuMUGENJUS1 l’a imaginé et a fait 3 versions différentes de Meliodas avec ce style graphique.

Meliodas comme personnage d’un jeu 16 bits – Illustration x SantoryuMUGENJUS1

Ici, nous pouvons voir Meliodas avec deux tenues différentes et aussi sa version quand il utilise la force démoniaque. La vérité est que ça aurait été un jeu vidéo incroyable pour tous les fans d’anime. Vous pouvez voir d’autres illustrations du personnage, comme Meliodas rejoignant Zeldris sur une affiche sympa ou une image en grille de Meliodas et Elizabeth.

