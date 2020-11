Hulk détruisant Hulkbuster de Avengers: l’ère d’Ultron

Dans Avengers: Fin de partie, nous pouvions voir Hulk d’une manière que personne ne s’attendait, une version équilibrée qui reste entre Bruce Banner et Hulk lui-même. Aussi aussi pour tenter de restaurer tout le désordre que Thanos a fait, ce héros portait le gant de l’infini et a fini par perdre son bras droit. Cependant, à la fin, c’est Tony Stark qui a réussi à tout faire revenir à la normale, mais que se serait-il passé si Hulk à ce moment-là avait eu plus de pouvoir?

Dans un univers alternatif, ce monstre vert aurait pu affronter Thanos, utiliser le gant de l’infini et réussir à sauver l’univers sans subir de dégâts. Cela a été imaginé par un fan de YouTube connu sous le nom de Dr Garuda, qui a fait une statue incroyable du personnage avec quelques détails que nous n’avons jamais vus auparavant.

Voici à quoi ressemblerait Hulk s’il avait battu Thanos à mains nues

Dans la vidéo suivante, vous pouvez voir le processus par lequel le sculpteur passe pour créer cette œuvre d’art.

L’artiste a eu l’idée incroyable de recréer Hulk à l’aide du Hulkbuster et du gant infini à partir de zéro. Cependant, le plus cool de tout est que la pose est comme s’il célébrait sa victoire, car en plus, a la tête coupée de Thanos mort sur la main droite. Ce n’est pas la première fois qu’un fan réinvente Hulk, car il existe une version hipster de ce personnage très intéressante.

