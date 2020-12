Jessie de Team Rocket avec les cheveux mouillés

Jessie fait partie de la Team Rocket avec James et Meowth pour pouvoir remplir les missions criminelles confiées par le leader de l’organisation, Giovanni. Jessie a une apparence très particulièrecomme ses cheveux magenta courbés, ses yeux bleus et ses boucles d’oreilles vertes.

Alors que les anime et les jeux vidéo gagnent en popularité dans le monde, ce criminel est devenu l’un des personnages bien-aimés par les fans. En fait, un artiste CGSociety nommé João Comassetto a décidé de faire une incroyable statue numérique pour plaire aux fans de la franchise.

Jessie de Team Rocket – Fan Art x João Comassetto

Contrairement à la conception originale, cette recréation de l’artiste présente des cheveux raides, un un corps plus mince et un visage plus humanisé. Bien sûr, ce serait un chiffre que de nombreux fans aimeraient avoir. D’autre part, vous pouvez également voir les personnages de la Team Rocket comme s’ils étaient les Fairly Oddparents.

