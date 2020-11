Dragon Ball Z: Vegeta descendant de la capsule spatiale

Dans Dragon Ball Z, les choses ont commencé à se compliquer après l’arrivée des Saiyans, qui ont atterri sur Terre avec des capsules spatiales très particulières. Parmi ceux-ci était Vegeta prêt pour la bataille avec le costume caractéristique de sa planète d’origine.

Pour cette raison, cette saga est devenue l’une des plus mémorables par les fans et ils ont publié d’incroyables figurines d’action. Cependant, un fan de Dragon Ball de YouTube nommé Patrick Ohm, a modifié un Figurine de Vegeta dans une capsule spatiale pour lui donner plus de réalisme et l’a expliqué étape par étape dans la vidéo suivante.

Ce que l’utilisateur a fait est de prendre la figurine complète et de créer un diorama afin qu’il ait une base avec un environnement vraiment réaliste. En fait, cela vous place aussi porter des détails à la capsule spatiale pour donner un peu plus d’importance à l’atterrissage. D’un autre côté, il y a des fans qui ont également fait de superbes illustrations de Vegeta qui pourraient vous plaire.

