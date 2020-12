Iron Man en costume classique

Iron Man est l’un des personnages les plus réussis de Marvel depuis sa création et son adaptation dans les théâtres. Avec son apparition dans l’univers cinématographique Marvel interprété par Robert Downey Jr Il a également réussi à devenir beaucoup plus célèbre qu’avant, et plus encore avec son héritage après Avengers: Fin de partie.

La super technologie Tony Stark fait que de nombreux fans se demandent si cela pourrait être possible à un moment donné. C’est probablement insensé, mais Hacksmith Industries a confirmé que nous ne sommes pas loin que cela devienne une réalité. Le patron et les collègues de ladite industrie ont recréé dans la vraie vie Casque et gant laser d’Iron Man, et le plus fou, c’est que les deux choses fonctionnent.

Ce que Il y a 10 ans, nous pensions impossible, aujourd’hui, cela pourrait devenir une réalité grâce aux améliorations des technologies et à l’intelligence de personnes incroyables. Ce n’est que la première étape d’un long travail qui pourrait devenir la combinaison complète d’Iron Man. D’un autre côté, vous pouvez également jeter un œil à un autre prototype de la combinaison Iron Man qu’un autre ingénieur a fait.

