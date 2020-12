Spongebob attrape des méduses avec Gary

SpongeBob SquarePants est l’une des séries animées les plus réussies sur Nickelodeon. Chacun des chapitres et films de cette franchise a aventures très amusantes et divertissantes pour tous les types de public. Cependant, nous n’avons pas encore vu une adaptation cinématographique en direct de ce personnage et il vaut peut-être mieux que cela ne se produise jamais.

Un artiste d’ArtStation nommé Yan Blanco a recréé SpongeBob dans une version incroyablement réaliste, mais avec une approche différente de celle qu’il est. accro à la cigarette et à l’alcool. Ci-dessous, vous pouvez voir le Fan Art avec toto et détails.

Creepy Real Spongebob avec Gary – Fan Art x Yan White

Réel Spongebob effrayant – Fan Art x Yan White

Dans les images, vous pouvez voir comment SpongeBob tient toujours une cigarette dans sa main ou sa bouche, avec des dents jaunes, des yeux rouges et fatigués, des cernes et ses vêtements et son corps très sales. Si le film d’action en direct devait se dérouler comme ça, alors vous feriez mieux restons fidèles à la version 2D du personnage. Vous pouvez également voir la fusion entre Majin Buu et SpongeBob dans une illustration cool.

Savoir plus: Il n’y a pas de meilleure façon de mélanger Naruto et Spongebob que cette illustration