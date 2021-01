Maître Yoda pense à la vie

Il n’y a pas de personnage plus sage dans Star Wars que Yoda, un enseignant qui a montré à de nombreux fans la grande force de la gentillesse et de l’effort. En outre, il a également été hautement reconnu par sa race si étrange et mystique dont on sait très peu. Au fil du temps, Yoda est devenu très populaire et est devenu un favori auprès de nombreux téléspectateurs.

Grâce à cela, nous avons également pu le voir dans jeux vidéo incroyables de la franchise, mais nous ne l’avons jamais vu auparavant comme l’artiste GregorRuf de CGSociety. Celui-ci a fait un fan art hyper réaliste impressionnant qui vous surprendra sûrement.

Maître Yoda – Fan Art x GregorRuf

Comme vous pouvez le voir, il a parfaitement recréé Yoda, mais dans ce cas, nous avons l’occasion d’apprécier davantage ses détails réalistes, tels que les rides, le visage et l’expression en général. Sans aucun doute, c’est un design incroyable qui serait parfait pour un jeu vidéo AAA. N’oubliez pas que vous pouvez également voir Baby Yoda comme un monstre ambiant digne de vos cauchemars.

Savoir plusImprimez et peignez un Yoda parfait que les amoureux de Star Wars vont adorer

Autres objets Star Wars que vous pourriez aimer