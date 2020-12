The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Zelda court pour sauver sa vie

Dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, nous pouvons voir que les personnages ont été conçus d’une manière incroyable que nous n’avons jamais vue auparavant dans d’autres épisodes. En fait, ici, ils ont également ajouté de nouvelles tenues où nous pouvons déjà voir Link avec différentes armures Zelda avec une armoire bleue cool.

Parce que le style de design vu dans cet épisode a attiré l’attention des fans, un artiste ArtStation nommé Ernesto Ruiz Velasco a fait un pas de plus. Cela a recréé Zelda dans une version plus réaliste Cela pourrait facilement être un excellent choix pour un futur titre de franchise.

Zelda réaliste de The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Zelda – Fan Art x Ernesto Ruiz Velasco

Dans cette refonte, ce qui est le plus impressionnant est le cheveux réalistes et détails du visage de Zelda. Cependant, les textures de la tenue sont assez incroyables. Sans aucun doute, cela pourrait devenir l’une des meilleures versions du personnage si cela se réalisait.

