Parmi les grands succès de Rockstar Games, le mode en ligne de leurs jeux est l’un de ceux qui brille de sa propre lumière. Et ce n’est pas étonnant puisque, depuis sa première apparition, il a réussi à maintenir une grande communauté qui n’hésite pas à continuer de s’agrandir et d’essayer de nouvelles expériences. Quelque chose qui s’est aussi produit avec Red Dead Redemption 2, dont l’aspect en ligne est celui qui passionne le plus les joueurs.

Bien que le titre soit l’une des grandes surprises de la génération, ce qui a réussi à captiver l’attention de beaucoup, c’est précisément la possibilité de se connecter avec d’autres joueurs dans le monde. Par conséquent, conscient de la demande des joueurs, Rockstar Games a pris la décision de lancer Red Dead Online séparément. à partir du 1er décembre pour un prix de 4,99 $.

Bien sûr, ce prix ne durera pas éternellement, mais sera une offre temporaire de 75% qui sera disponible jusqu’au 15 février. Ce que les joueurs doivent garder à l’esprit, c’est que pour profiter de cette grande aventure, il sera nécessaire de disposer de 123 Go d’espace disque dur car il inclut les données de Red Dead Redemption 2 pour ceux qui souhaitent le déverrouiller à l’avenir.

Dans le cas où des joueurs souhaiteraient acheter cette version sur consoles, on se souvient que PS Plus et Xbox Live Gold seront toujours nécessaires pour pouvoir jouer. Mais ce sur quoi nous sommes clairs, c’est que nous sommes confrontés à une proposition intéressante qui permettra aux joueurs de se sentir beaucoup plus libres face à de nouveaux défis et à surmonter de nouvelles aventures dans le Far West.