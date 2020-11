Rockstar a également dévoilé de nouveaux détails pour la prochaine extension d’aventure en ligne hors-la-loi.

Mouvement intéressant qui vient d’être annoncé par Rockstar, qui vient d’annoncer que Red Dead Online sera mis en vente au 1er décembre en tant que contenu autonome. De cette façon, les utilisateurs qui n’ont pas Red Dead Redemption 2 pourront profiter de la facette multijoueur du jeu de cow-boy, qui est constamment renouvelé offrant de nouveaux contenus et options.

Le studio a annoncé que Red Dead Online serait mis en vente au prix de 4,99 euros, dans une promotion disponible jusqu’au 15 février 2021, où il coûtera 19,99 euros. Il peut être acheté à PS Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store et Steam. Le téléchargement nécessite 123 Go d’espace et en plus, la campagne de jeu peut être achetée séparément si vous en vouliez plus. En outre, le jeu sera Rétrocompatible avec PS5 et Xbox Series X.

Red Dead Online peut désormais être acheté séparément, sans avoir Red Dead Redemption 2C’est la première fois que Rockstar fait une telle démarche, permettant à ceux qui n’ont pas le jeu, ou même à ceux qui l’ont vendu à leur époque, de profiter de Red Dead Online sans avoir à acheter Red Dead Redemption 2. De plus, en achetant le jeu, vous aurez accès à tout le contenu et aux plans de mise à jour qui seront publiés à l’avenir. La proposition multijoueur vous permet de jouer en solo ou de faire équipe avec d’autres hors-la-loi, dans un monde vivant et avec des missions spécifiques à votre contexte, offrant un style différent de celui montré dans la campagne principale.

De plus, Rockstar a donné le premier détails de votre prochaine mise à jour de chasseur de primes, un rôle qui a été amélioré avec de nouveaux criminels et de nouveaux niveaux de compétence, avec 10 rangs supplémentaires, de nouvelles récompenses légendaires et un Pass hors-la-loi de rang 100. De plus, cette semaine, toutes les missions de ce type donneront le double d’EXP . Si vous voulez savoir comment fonctionne Red Dead Online, jetez un œil à cette bande-annonce.

