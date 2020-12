Les 52 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de Reddit pourront profiter de Dubsmash pour leurs créations vidéo.

Reddit a annoncé via son blog officiel que a acquis Dubsmash dans son intégralité. Un accord que Reddit attend enrichir sa section de contenu audiovisuel, donnant des outils plus nombreux et de meilleure qualité à sa communauté grandissante de vidéastes.

Il faut se rappeler que si Dubsmash est aujourd’hui loin de la phénomène viral qui a vu le jour en 2015 et 2016, l’application n’a cessé de croître ces dernières années, devenant alternative solide à la musique d’abord et à TikTok après. Désormais, avec la vente à Reddit, le plus grand forum au monde reprend l’une des plus grandes plateformes de créateurs de contenu, avec l’idée de créer des synergies entre les deux géants afin de continuer à ajouter des utilisateurs.

Un accord millionnaire pour tenir tête à TikTok

Bien que le termes économiques de l’accord, Des médias tels que Business Insider citent une porte-parole de Reddit qui a assuré que l’acquisition se ferait avec un combinaison d’actions et de liquidités. Des sources connaissant le secteur chiffrent la valeur de Dubsmash entre 20 et 50 millions de dollars.

Comme Techcrunch l’a rapporté plus tôt cette année, Dubsmash avait pratiquement retrouvé ses meilleurs chiffres de 2016, atteignant le milliards de vues par mois, atteignant également un nombre d’utilisateurs américains équivalent à “la moitié de TikTok”, et toujours bien au-dessus des concurrents comme Triller ou J’aime.

Avec cette acquisition, Reddit cherche à améliorer son positionnement dans la section vidéo en ligne et donner un meilleur combat à TikTok, qui n’a pas été décontenancé par les récents mouvements de Snapchat ou les manœuvres de Facebook pour “copier” sa stratégie sur Instagram basée sur Reels et autres fonctions de clonage.

De même, le plan est d’unir leurs forces en joignant tout le potentiel communautaire de Reddit au désir créatif des utilisateurs de Dubsmash, ayant ainsi deux plateformes différentes mais qui coexistent en même temps et ils se nourrissent.

Alors, Dubsmash conservera sa plateforme, sa marque et son équipe de travail, tandis que Reddit va intégrer les outils de création vidéo Dubsmash, grâce auquel les utilisateurs du forum pourront donner un exutoire à toutes leurs préoccupations créatives.

Sans aucun doute, une fusion intéressante qui promet de nombreuses améliorations et surprises pour la communauté Reddit florissante.