Il sous reddit WallStreetBets continue de donner des maux de tête aux institutions traditionnelles d’investissement et d’achat et de vente d’actions, c’est que le comportement erratique et non traditionnel de ces nouveaux acteurs rompt avec les coutumes et pratiques qui sont le pain quotidien dans le monde boursier. Et l’argent qu’ils gagnent en faisant cela est considérable.

L’approche simple, d’aller directement à l’achat de certaines actions qui, selon eux, sont volontairement dévaluées, comme les actions. GameStop, Blackberry, Bed Bath & Beyond et même AMCCela peut sembler fou et même une blague faite par des personnes anonymes sur Internet. Mais différents analystes et experts dans le domaine affirment qu’il y a une raison derrière leurs actions et c’est qu’ils mettent de côté l’approche consistant à supposer et à spéculer que c’est le fondement de tout achat d’actions et plutôt simplement avec les forces des nombres qu’ils choisissent de punir. ceux qui en abusent.

Aussi amusant et satisfaisant que cela puisse être de voir un groupe de personnes aléatoires presque rire face aux grands conglomérats financiers Wall StreetCes actions auront sûrement de lourdes conséquences, car les entreprises géantes qui contrôlent cette industrie ne trouvent pas cette situation drôle ou juste. Parce qu’en fin de compte, votre argent et votre influence feront plus que de simples groupes dans un forum et banniront ou arrêteront ceux qui voudront faire de même à l’avenir.

On peut voir la montée annuelle de l’action de Gamestope

