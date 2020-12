Reddit a annoncé l’achat de Dubsmash, un réseau social similaire à TikTok. Bien que Dubsmash continuera à fonctionner de manière indépendante via sa propre application, les outils de création de vidéos courtes seront intégrés à Reddit.

Grâce à cet accord – dont les détails financiers n’ont pas été proposés -, Reddit rapprochera ses utilisateurs de la création et de la diffusion de vidéos, un domaine dont ils ont fait la promotion trois ans. L’intégration de Dubsmash aidera l’entreprise à accroître l’utilisation de sa plateforme à ces fins.

Dubsmash conservera votre équipement d’origine, votre plateforme et votre marque. Mais maintenant, ils feront partie de l’équipe Reddit au lieu d’être une entreprise indépendante. L’application elle-même continuera également à fonctionner indépendamment sur iOS et Android.

L’achat de Dubsmash renforce la diffusion de courtes vidéos

Le mouvement Reddit n’est pas un accident. Dans 2017 a commencé à intégrer les courtes vidéos dans son forum, suscitant un certain intérêt qui ne cesse de croître. Grâce à l’accord conclu avec Dubsmash, il est attendu qu’ils renforcent et consolident la création et la diffusion de ce type de contenu via leur plateforme.

«Reddit et Dubsmash partagent tous deux un profond respect pour la manière dont les communautés se réunissent», a déclaré Steve Huffman, PDG de Reddit. Dubsmash élève les créateurs sous-représentés, tandis que Reddit favorise un sentiment de communauté et d’appartenance à travers des milliers de sujets et de passions différents. Il est clair que nos missions sont étroitement alignées et que nos plates-formes centrées sur la communauté peuvent coexister et se développer à mesure que nous apprenons les uns des autres. “

Dubsmash est considérée comme l’un des principaux concurrents de TikTok, avec qui elle partage le même type d’audience: les plus jeunes. La plateforme dépasse tous les mois 1 milliard de vues, mais, bien qu’il s’agisse d’un nombre élevé, il est encore loin des chiffres enregistrés par TikTok. Compte tenu de la dynamique du marché, il sera difficile de battre la plateforme chinoise. D’autant plus qu’Instagram, avec sa large base d’utilisateurs à travers le monde, est également entré dans ce segment avec le lancement de Reels.

