Vous êtes à l’attaque d’un Titan

Attack on Titan est non seulement connu pour son intrigue incroyable qui a accroché un grand nombre de téléspectateurs, mais aussi pour avoir un style d’art excellent et unique. Les détails de la conception générale de la franchise sont certainement quelque chose qui attire l’attention.

Cependant, un artiste ArtStation nommé Paloma Otarola a décidé mettre une torsion sur le design d’Eren avec une illustration qui ne manquera pas de vous épater. Ci-dessous, vous pouvez voir pourquoi il a été un fan art si frappant pour les adeptes d’Attack on Titan.

Eren de Attack on Titan – Illustration x Paloma Otarola

Comme on peut le voir, l’artiste a repensé Eren à partir de zéro. Les détails plus dans le style de bande dessinée et la gamme de couleurs utilisées ressemblent étroitement aux films d’animation de Disney. C’est tellement cool ce que les fans peuvent réaliser avec leur créativité. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également voir à quoi ressembleraient Kuchel, Levi et Kenny dans Attack on Titan dans la vraie vie.

