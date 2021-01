Gros plan de Tatsumaki.

Il y a quelques semaines, nous pouvions voir à quoi ressemblerait Tatsumaki avec les tenues de Mona de Genshin Impact, l’un des meilleurs crossovers que l’une des héroïnes les plus talentueuses de la Hero Association ait pu recevoir. Ce type de travail nous donne une bonne idée de l’imaginaire qui met en réseau des artistes tels que Reddit, un lieu qui sert de point de rencontre pour les créateurs de contenu.

Il y a quelques jours, un utilisateur sous le nom de “Wild-noodles” a partagé avec la communauté One Punch-Man une illustration qui redessine Tatsumaki.

L’art Tatsumaki dans mon style, je n’arrive pas à la dessiner régulièrement. Tant pis. de r / OnePunchMan

Vu l’illustration, on ne peut nier la grande capacité de l’artiste à dessiner, cependant le visage du personnage est loin de ressembler à Tatsumaki, ne partageant que certains traits tels que la couleur des cheveux, les yeux et leur éclat, la bouche et le nez.

On n’arrête pas de voir des illustrations dédiées à Tatsumaki, l’une des héroïnes les plus puissantes de One Punch-Man, il y a quelques semaines on pouvait la voir dessinée par un fan dans une version manga.

