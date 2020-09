Le Redmi 9i est désormais officiel en Inde, élargissant l’offre budgétaire de Xiaomi dans le segment inférieur à 10 000 roupies. Les facteurs premiers du Redmi 9i sont la batterie et la mémoire.

Le Redmi 9i est le septième appareil de la série Redmi 9 après la série Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 9 Prime et Redmi 9A. Le Redmi 9i est livré avec une grosse batterie et plus de RAM. Voici tout ce que vous devez savoir sur la dernière offre budgétaire de Xiaomi.

Le Redmi 9i est livré avec le langage de conception Aura 360 avec une texture à l’arrière pour vous offrir une meilleure adhérence. L’appareil est disponible en trois options de couleur: noir minuit, bleu mer et vert nature.

(Crédit d’image: Redmi India)

Spécifications du Redmi 9i

En commençant par l’écran, vous obtenez un écran HD + IPS de 6,53 pouces au format 20: 9. L’écran est également certifié par TUV Rheinland pour une faible lumière bleue. Il arbore une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant qui abrite la caméra selfie. À l’intérieur, l’appareil est alimenté par un chipset octa-core MediaTek Helio G25 cadencé à 2 GHz. Le GPU PowerVR GE8320 s’occupera des graphiques.

Le Redmi 9i est disponible en deux options de stockage avec 4 Go de RAM communes aux variantes. Vous pouvez choisir entre des options de stockage de 64 Go à 128 Go. De plus, vous obtenez également un emplacement pour carte microSD qui peut étendre davantage votre stockage. L’alimentation de l’appareil est une batterie de 5000 mAh. La batterie est capable de 1000 cycles de recharge.

Pour l’optique, le Redmi 9i serait livré avec un tireur 13MP à l’arrière et un vivaneau selfie 5MP. L’appareil photo est livré avec un tas de modes de prise de vue, notamment HDR, portrait, modes AI et filtres. Et enfin, en ce qui concerne les logiciels, le Redmi 9i fonctionne sur MIUI 12 prêt à l’emploi qui est basé sur Android 10.

(Crédit d’image: Redmi India)

Prix ​​et disponibilité

Découvrez le Redmi 9i sur Flipkart

4 Go + 64 Go: 7 999 Rs

4 Go + 128 Go: Rs 8,799Voir l’offre

La variante de base Redmi 9i avec 4 Go de RAM et 64 Go est au prix de Rs 8,299. Et la variante 4 Go + 128 Go est au prix de 9299 Rs. Flipkart est le partenaire de vente en ligne avec Mi.com et les magasins hors ligne. La première vente est prévue le 18 septembre.