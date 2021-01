Les téléphones de jeu sont en route sur le marché bien que le nombre de modèles soit encore limité, mais de plus en plus de marques décident de se lancer dans ce secteur. Xiaomi, par exemple, a déjà des téléphones Black Shark qui ne font pas exactement partie de sa famille mais qui partagent son écosystème, et maintenant ils préparent un nouveau lancement.

Dans ce cas, le lancement aura lieu, déjà confirmé, via la marque Redmi du constructeur chinois. Redmi profitera de la sortie des derniers processeurs MediaTek, le Dimensity 1200, pour lancer un téléphone “ de jeu ” avec eux à bord et ledit téléphone arrivera la même année 2021.

3GHz, 5G et un écran pouvant atteindre 168Hz

La nouvelle a donné à Lu Weibing, PDG de Redmi, via Weibo. Dans le réseau social le plus important de votre pays, Weibing confirme que Redmi fonctionne sur un téléphone “ gaming ” d’incorporer dans son catalogue, celui qui deviendra le premier d’une longue série, et qui arrivera tout au long de cette 2021, sans préciser de date plus précise.

Processeur Dimensity 1200, 5G et un prix indéniable

Weibing indique, oui, que le futur «jeu» de Redmi portera le nouveau MediaTek 1200, l’une des principales alternatives au Snapdragon 888 de Qualcomm avec le dernier Samsung Exynos 2100. Bien que Weibing ne fasse déjà référence qu’à son téléphone équipé de la 5G, la présence de ce processeur permet déjà d’anticiper certaines caractéristiques assez puissant.

Dès le départ, nous tombons sur un processeur à huit cœurs qui partage une partie du système de cluster du Snapdragon 888, sans toutefois personnaliser les lithographies. Nous avons devant un noyau Cortex A78 fonctionnant à 3 GHz, puis trois cœurs Cortex A78 fonctionnant à 2,6 GHz pour se fermer avec quatre cœurs Cortex A55 à 2 GHz. Sans aucun doute, un processeur puissant.

Lu Weibing sur Weibo

De plus, nous avons le GPU Mali G77 avec 9 cœurs de rendu prenant en charge tout l’aspect graphique et une fonctionnalité très importante pour le secteur du jeu: le Dimensity 1200 Vous permet de monter des écrans FullHD + avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 168 Hz. On ne sait pas sur quel panneau le futur téléphone Redmi optera mais son plafond est assez élevé à cet égard.

On attend ce Redmi que le plus de gamers commence à filtrer au fil des semaines car la première étape, de l’officialité, a déjà été produite dans la bouche du PDG de la marque. Weibing indique en outre que sera échangé à un prix qui ne peut être refusé. Nous verrons s’il tient sa promesse.

