Écrit par Jacinto Araque sur Xiaomi Redmi

Redmi est, en ce moment, la société qui à mon avis fait le meilleur travail dans le milieu de gamme avec ses terminaux, soit dans le segment en dessous de 200 euros, soit dans celui des terminaux premium milieu de gamme, l’entreprise est un expert dans la fabrication de ce type de smartphones que nous aimons tant.

En 2019, la société a lancé son désormais habituel Redmi Note 8, que nous avons trouvé comme l’un des meilleurs appareils de milieu de gamme que nous ayons jamais vus. Mais avec ça, la société chinoise a également lancé le Redmi Note 8T, un terminal qui coûte plus ou moins le même prix et que nous avons analysé, mais qui pas exactement la même chose que le Redmi Note 8, et aujourd’hui nous allons vous dire quelles sont toutes les différences entre ces deux terminaux.

En cela, ils diffèrent le Redmi Note 8 du Redmi Note 8T

Taille et poids

Le premier aspect dans lequel ces deux terminaux diffèrent est dans la conception elle-même. Et c’est que, bien qu’il s’agisse de deux terminaux extrêmement similaires, ils ne sont pas égaux à tous égards, et c’est précisément ce qui se passe dans cette section, puisque ses dimensions sont différentes.

Le Redmi Note 8 est un terminal un peu plus compact, qui a des dimensions de 75,3 x 158,3 x 8,4 millimètres, tandis que son frère, le Redmi Note 8T mesure 75,4 x 161,2 x 8,6 millimètres. Une différence qui n’est pas trop grande, mais que, si vous avez les deux bornes, l’une à côté de l’autre, elle est visible.

D’autre part, le Redmi Note 8T est également un appareil un peu plus lourd, qui dépasse les 190 grammes du Redmi Note 8 de 9 grammes, bien que ce soit quelque chose qui il est très difficile de les percevoir quand on les a en main, c’est donc purement anecdotique.

LED de notification

Avec l’arrivée des smartbands, des smartwatches et des modes Always On Display, les utilisateurs beaucoup de possibilités pour être notifié tout nouveau message qui parvient à notre terminal ou une notification de quelque nature que ce soit.

Cependant, de nombreux utilisateurs apprécient que notre terminal dispose d’une LED de notification, ce qui nous avertira que nous avons des notifications en attente simplement en regardant l’appareil, car il clignotera.

Eh bien, si vous faites partie de ces utilisateurs qui aiment avoir cette LED de notification, le pari qui vous convient le mieux est le Redmi Note 8, car l’autre modèle n’a pas cette fonctionnalité cela nous aide beaucoup dans de nombreuses situations.

Connectivité NFC

Enfin, nous avons peut-être la différence la plus importante entre les deux terminaux, et celle qui peut prendre votre décision pour un appareil ou un autre: l’absence et la présence de connectivité NFC, cela nous permettra de faire des choses comme coupler rapidement notre appareil via Bluetooth, ainsi que de payer en magasin avec des paiements mobiles.

Et dans ce cas, le gagnant est le Redmi Note 8T qui a une puce qui lui donne cette connectivité NFC, que, si vous l’utilisez maintenant, il vous sera certainement difficile de laisser derrière vous grâce au confort qu’il nous offre à bien des égards.

Les deux principales utilisations du NFC sont celles que nous venons de vous dire, mais il est vrai que, si vous n’utilisez aucun d’entre eux, C’est un ajout qui peut ne pas vous intéresser, ou pour celui qui ne vaut pas la peine de choisir ce terminal.