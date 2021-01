La firme chinoise jette la maison par la fenêtre.

Écrit par Jacinto Araque sur Xiaomi

Aujourd’hui, nous allons vous montrer l’historique des ventes dans le milieu de gamme Xiaomi, dans quatre de ses meilleurs terminaux de ce segment, et quoi ils restent à un prix incroyable, mais seulement pour un temps limité, jusqu’à demain.

Xiaomi est l’une des entreprises que nous aimons le plus en raison du bon travail qu’elle accomplit dans toutes les gammes, et des prix si compétitifs qu’elle propose de rendre ses smartphones accessibles à plus de gens, même au prix d’une marge bénéficiaire plus faible.

Voici les offres Xiaomi sur AliExpress

Super offres chez Xiaomi sur AliExpress, avec un stock limité, vous devriez donc vous dépêcher.

Redmi Note 9 Pro

Le Redmi Note 9 Pro est actuellement le meilleur milieu de gamme en termes de rapport qualité-prix grâce à son énorme équilibre dans tous les aspects, bien que, comme toujours, se démarque en termes d’autonomie grâce à la batterie de 5020 mAh.

C’est un terminal bon, agréable et bon marché, avec un écran qui a l’air bien, quatre caméras arrière et un design qui on l’a beaucoup aimé grâce à ses quelques cadres et combien peu dérange le trou sur l’écran.

Acheter sur AliExpress: Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9T

Pour sa part, le Redmi Note 9T est un appareil avec plusieurs ajouts, même s’il est essentiellement très similaire au 9 Pro. Il est toujours grand et a Connectivité NFC, qui vous permet de payer avec votre mobile ou de relier vos appareils Bluetooth plus facilement.

Acheter sur AliExpress: Redmi Note 9T

Redmi Note 8 Pro

C’est le frère aîné du Redmi 2019, un terminal doté d’un processeur très puissant signé par MediaTek, le G90T, et cela fait du pouvoir sa plus grande vertu. De plus, il dispose d’une section photographique bien dotée avec une bonne autonomie.

Acheter sur AliExpress: Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Mi 10T

Le Xiaomi Mi 10T est le terminal le plus économique avec un processeur haut de gamme, et mieux, ce que Xiaomi a dans son catalogue, Et ce n’est pas pour moins, puisqu’il dispose d’une triple caméra arrière, où l’on retrouve un capteur de 64 mégapixels.

Il a également un Batterie de 5000 mAh, ce qui signifie que vous n’aurez pas à passer par le chargeur toute la journée. Nous l’avons analysé, et les sensations ont été très proches de celles offertes par un terminal haut de gamme.

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi 10T