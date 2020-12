Les deux coïncident entre de bonnes spécifications et un bon prix, mais quel est le meilleur achat? Ceci est la comparaison complète des Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9s.

Écrit par Beatriz Alcántara dans Mobile

Xiaomi est populairement connu pour être un fabricant de téléphones portables bons, beaux et surtout bon marché. Deux exemples clairs de ce fait sont les Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9s, deux modèles économiques auxquels nous ferons face dans un comparaison pour vous aider à choisir lequel d’entre eux sera votre prochain achat.

Ces deux modèles appartenant à la gamme basse compétitive sont, à première vue, très similaires. En fait, les deux ont été introduits en mars 2020 et sont tous deux d’excellentes options pour une utilisation de base du téléphone. Cependant, il y a quelques spécifications qui les séparent et qu’ils peuvent faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

Sans plus tarder, nous procédons à la comparaison des principaux aspects du Redmi Note 9 Pro et du Redmi Note 9 pour enfin parvenir à une conclusion sur lequel d’entre eux est le meilleur mobile.

Savoir plus: Redmi Note 9 Pro Savoir plus: Redmi Note 9s

Conception et affichage: différents terminaux, mêmes caractéristiques

Si nous mettons la conception et les spécifications des écrans Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9s face à face, nous n’avons trouvé aucune différence, ce sont deux copies exactes.

Les deux ont un Panneau IPS de 6,67 pouces, avec résolution Full HD +, format 20: 9, une surface utile de 84%, encoche dans la moitié supérieure pour loger la caméra frontale et la protection Corning Gorilla Glass 5.

En ce qui concerne l’arrière, le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9 ont un module carré en haut où se trouvent les caméras. Il n’y a pas non plus de différences dans le matériau de construction, car le corps des deux est en plastique.

D’autre part, ils partagent également les dimensions exactes (76,7 mm x 165,7 mm x 8,8 mm) et ont un poids de 209 grammes. Quant au design et à l’écran, vous voyez que l’équilibre reste stableparce que les deux sont vraiment les mêmes.

Caméras: le Redmi Note 9 Pro gagne en mégapixels

La section photographique est un autre aspect à prendre en compte lors du choix de votre nouveau mobile, c’est que nous prenons tous des photos à l’occasion, et nous aimons tous qu’elles aient une certaine qualité. En ce sens, on peut dire que Le Redmi Note 9 Pro a une longueur d’avance sur le Redmi Note 9s.

D’une part, le Redmi Note 9 Pro a quatre caméras arrière: 64 MP principale, 8 MP Ultra Wide, capteur macro 5 MP et capteur de profondeur 2 MP. Si nous allons à l’avant, nous trouvons un appareil photo 16 MP dans l’encoche. En général, la caméra du Redmi Note 9 Pro offre de bons résultats, grâce notamment à son capteur principal.

Si nous analysons le système photographique des Redmi Note 9, nous trouvons également quatre caméras, bien que le capteur principal reste à 48 MP -le reste des capteurs sont les mêmes que ceux du Redmi Note 9S-. À l’avant, la caméra frontale de 16 MP est également située dans l’encoche.

Bien que les deux terminaux soient utiles pour prendre de bonnes photos dans des situations générales, il faut souligner que le Redmi Note 9 Pro a une longueur d’avance grâce aux 64 MP de son capteur principal.

Savoir plus: Les téléphones avec le meilleur appareil photo du marché: lequel acheter?

Batterie et performances: même capacité, charge rapide différente

Une autre différence que l’on retrouve dans la comparaison entre le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9 réside dans l’autonomie. Il est à noter que les deux ont le même capacité de batterie, 5020 mAh, avec port de connecteur USB Type-C réversible.

Cependant, la similitude est rompue dans la charge rapide. Alors que le Redmi Note 9s a une charge rapide de 18 W et comprend un chargeur de 22,5 W, le Redmi Note 9 Pro a une charge rapide de 30 W et il est livré avec un chargeur 33W.

En ce sens, le Redmi Note 9 Pro chargera la batterie de 5020 mAh en seulement une heure et demie, tandis que vous devrez attendre quelques minutes de plus si vous optez pour son rival dans ce combat particulier.

Processeur et mémoire: Snapdragon 720G correspond à la bataille

Il est temps d’analyser deux sections fondamentales lors de l’achat d’un mobile, le processeur et la mémoire, qui ont une influence clé sur les performances du téléphone. Nous pouvons vous faire un petit spoiler: les deux terminaux ont à nouveau des similitudes.

Le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9s équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G et un processeur graphique Qualcomm Adreno 618, la différence réside dans les versions disponibles en termes de mémoire et de stockage interne.

Bien que vous puissiez acheter le Redmi Note 9 Pro sur son Version 6 Go + 64 Go et version 6 Go + 128 Go, le Redmi Note 9s est disponible avec une configuration 4 Go + 64 Go et une configuration 6 Go + 64 Go. Les deux ont un emplacement pour une carte microSD qui étend le stockage interne jusqu’à 512 Go.

Savoir plus: Ce que vous devez savoir avant d’acheter un Xiaomi

Connectivité: la différence réside dans le NFC

Les deux ont les fonctionnalités de base que nous pouvons demander à la section connectivité d’un téléphone mobile: Bluetooth 5.0, WiFi bi-bande et USB Type C.

Cependant, il y a une différence clé à ce stade, et c’est que le Redmi Note 9 Pro dispose de la technologie NFC, contrairement au Redmi Note 9s. Nous savons que la connectivité NFC est utilisée, entre autres, pour effectuer des paiements mobiles et appairage rapide avec les appareils Bluetooth, c’est pourquoi il s’agit d’une technologie dont l’importance croît remarquablement et que vous devriez rechercher dans votre prochain terminal.

Savoir plus: NFC sur Android: qu’est-ce que c’est, comment l’utiliser et comment savoir si votre mobile l’a

Autres caractéristiques

Après avoir passé en revue les principales sections que vous devez analyser avant d’acheter un mobile, nous allons brièvement mentionner d’autres fonctionnalités des Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 que vous devez prendre en compte. Les deux ont une prise casque 3,5 mm, un déverrouillage du visage AI, lecteur d’empreintes digitales latéral et plateau SIM hybride.

Redmi Note 9 Pro vs Redmi Note 9S: quel est le meilleur achat?

Nous commençons la comparaison en disant que le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9 sont des terminaux très similaires, et nous l’avons vérifié tout au long de l’article. Si vous avez été attentif, vous aurez vu qu’il y a aussi des différences notables entre les deux, et c’est ce que ils décident du jeu en faveur du Redmi Note 9 Pro.

On se réfère, d’une part, à sa caméra, qui est dirigée par un Capteur principal de 64 MP, par rapport au capteur 48 MP du Redmi Note 9s. En revanche, il ne faut pas oublier que la version Pro a une charge rapide de 30 W qui complète la batterie en à peine une heure et demie, tandis que la charge rapide de son rival reste à 18 W.

Enfin, voyant l’utilisation croissante de Technologie NFC (notamment pour les paiements mobiles), nous soulignons l’absence de ce type de connectivité dans le Redmi Note 9S, tandis que le Redmi Note 9 Pro l’a.

Les deux sont de bons terminaux, mais si le Redmi Note 9 Pro est l’un des téléphones bon marché que nous avons le plus recommandés en 2020, c’est pour quelque chose. Si vous avez également été convaincu et que vous souhaitez l’acheter, vous pouvez faites-le pour un prix autour de 200 euros. Si vous cherchez quelque chose de moins cher, vous avez déjà vu que le Redmi Note 9s est une bonne option, et vous pouvez l’acheter pour environ 170 euros.

Savoir plus: Redmi Note 9 Pro Savoir plus: Redmi Note 9s