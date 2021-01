Xiaomi est l’une des marques mobiles chinoises qui attire le plus l’attention des consommateurs. Son équilibre entre qualité et prix est bien connu de tous, surtout si l’on passe à sa gamme Redmi, une marque qui fabrique des téléphones jusqu’au milieu de gamme. Et c’est là que la firme a donné un nouveau coup sur la table avec les nouveaux terminaux Redmi Note 9T et Redmi 9T.

Ceci est le premier Redmi Note avec 5G

Les fabricants de mobiles ont plus de facilité à fabriquer des produits dotés des dernières technologies de télécommunications. Tout arrive d’avoir un processeur conforme à cette caractéristique, mais pour avoir un bon téléphone, le reste des spécifications doit être intéressant, quelque chose où l’écran, les caméras ou la batterie jouent un rôle important. Et à ce stade est où Xiaomi est arrivé avec la présentation du Redmi Note 9T.

L’année dernière, nous avons déjà rencontré la famille Remarque 9, Mais maintenant, nous avons un nouvel appareil qui chevauche la nouvelle génération et l’ancienne. On trouve un mobile avec un écran 6,53 pouces et résolution FullHD + et une caméra selfie 13 MPX logée dans un trou. Une autre chose qui se démarque est la partie de la base, où l’on trouve deux haut-parleurs.

Si nous allons vers l’arrière, nous trouvons une encapsulation avec trois caméras disposées en carré à côté du flash. Ici, vous aurez un objectif principal de 48 MPX plus 2 MPX sur un capteur macro et un capteur de profondeur. Si nous entrons, le Redmi Note 9T il dispose d’un plateau pour mettre deux NanoSIM et une carte Micro SD. Cela servira à élargir la 64 ou 128 Go d’espace interne.

Quant au processeur, la marque apparaît MediaTek avec sa Dimensity 800U, qui offrira de bonnes performances et 5G à l’appareil. Il aura prenant en charge 4 Go de RAM. Il ne manque pas non plus de détails tels que NFC, port USB C et mini-jack 3,5 mm ainsi qu’une batterie de 5000 mAh avec charge rapide.

Le Redmi 9T, la version plus serrée

Redmi n’est pas resté dans le lancement de la Remarque 9T, a également publié la «petite version». Nous parlons ici d’un mobile de dimensions similaires sur l’écran, capteur quad arrière de 48 + 8 + 2 + 2 MPX et une façade 8 MPX. De son côté, il n’y a pas de 5G avec son processeur Snapdragon 662, mais il ajoute 6000 mAh à la batterie.

Prix ​​et disponibilité

Maintenant que nous vous avons dit les détails del Redmi Note 9T et Redmi 9T vous vous demandez combien ils valent. Le premier aura un prix de 249,9 euros dans sa version 64 Go, tandis que le second de même capacité aura un prix d’environ 180 euros.