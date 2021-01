Avec Huawei toujours hors de propos, il semble que Xiaomi soit prêt à commencer cette 2021 en beauté avec l’arrivée du Redmi Note 9T déjà présenté, son nouveau milieu de gamme compatible avec les réseaux sans fil 5G qui vise à devenir l’une des références maximales dans ce segment.

Spécifications Motorola One 5G Ace

Système opératif

Android 10 avec le skin MIUI 12

écran

Écran DotDisplay IPS / LCD 6,53 pouces avec verre Gorilla Glass 5

Résolution

Full HD + (2400 x 1080 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9

SoC

MediaTek Dimensity 800U

GPU

GPU Mali-G57

Mémoire

4 Go de RAM

Espace de rangement

64 ou 128 Go (extensible via microSD)

Caméra frontale

13 MP (f / 2,25)

Caméra arrière

Configuration triple:

·48 MP (f / 1,79)

·2 MP de profondeur (f / 2,4)

·Macro 2 MP (f / 2,25)

Connectivité

Wi-Fi, 5G SA / NSA, double SIM, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C

Tambours

5000 mAh avec charge rapide de 18 W

Dimensions

161,96 x 77,25 x 9,05 mm

Poids

199 grammes

Redmi Note 9T a été conçu pour offrir une apparence et une sensation haut de gamme, avec un grand écran avec un panneau de 6,53 pouces que vous verrez votre taux de rafraîchissement augmenté jusqu’à 90Hz; plus une coque arrière incurvée Unibody 3D, dont les matériaux en polycarbonate texturé offrent une meilleure adhérence et une meilleure résistance aux empreintes digitales encombrantes.

Quant à son intérieur, Xiaomi s’appuie à nouveau sur MediaTek comme moteur matériel, en utilisant la nouvelle série Dimensity 800U qui permet la prise en charge de la 5G en plus de la possibilité d’équiper une double SIM. Il est fabriqué en processus de 7 nanomètres et a augmenté ses performances par rapport aux versions précédentes avec un processeur à huit cœurs (dont deux Cortex-A76 à 2,4 GHz) et le GPU Mali-G57 MC3.

Pour le reste, ce Redmi Note 9T se monte un système de caméra à triple capteur dominé par les objectifs désormais récurrents de 48 mégapixels, soutenu par une architecture ISP de niveau phare qui permet une qualité d’image améliorée et un traitement plus rapide, ainsi que l’ajout d’outils de créativité tels que le mode nuit, Pro + RAW, HDR et portrait, avec lesquels nous pouvons capturer le cliché parfait en toute circonstance.

Enfin, la présence d’une batterie de 5000 mAh avec un système de charge rapide de 18 W, qui sera accompagné d’un chargeur 22,5W inclus dans la boîte. Et, comme l’assure l’entreprise, si sa capacité n’était pas assez attractive, avec la nouvelle technologie de batterie à haut cycle, les utilisateurs pourront profiter jusqu’à près de trois ans d’utilisation quotidienne sans dégradation significative de leur capacité.

Disponibilité et prix

Bien qu’annoncé aujourd’hui, Le Redmi Note 9T ne peut être acheté que le 25 janvier prochain, auquel moment nous pouvons le trouver disponible dans la boutique en ligne de la marque sous un prix de départ de 249,99 euros pour sa version de base. Cependant, en tant que promotion de lancement, le même jour et jusqu’à 23h59, nous pouvons obtenir l’un de ces téléphones pour le chiffre réduit de 199,99 euros.

Ainsi, la version supérieure du Redmi Note 9T, avec 128 Go de stockage interne, vous fera attendre quelque chose de plus, avec une disponibilité estimée pour le 28 janvier, et un prix de départ de 269,99 euros.