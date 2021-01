Lu Weibing, directeur de Redmi, confirme dans les réseaux que la société prépare un haut de gamme pour le ‘gaming’ … Et que Xiaomi a déjà Black Shark!

Écrit par Damián García sur Xiaomi Redmi

À ce stade, personne ne doute que le géant Xiaomi obtient les comptes avec RedmiCe n’est pas en vain que les chiffres de la sous-marque battent des records et son indépendance par rapport à la société mère était plus que justifiée, à tel point que même elle récolte du succès en retraçant la stratégie de Xiaomi avec Redmi.

En tout cas, Le dernier mouvement de Redmi est un peu troublant à la fois aux nôtres et aux étrangers, et est-ce que, d’après ce que les collègues d’Android Central nous disent, il semble Redmi prépare un smartphone de coupe de jeu, et que dans le portefeuille des entreprises dérivées de Xiaomi se trouve un fabricant comme Black Shark dédié au monde des jeux vidéo.

Redmi voudra-t-il rivaliser avec une société sœur comme Black Shark? Eh bien cela semble, parce que le directeur général de la société chinoise, Lu Weibing, le confirme sur Weibo révélant qu’en effet, ils lanceront prochainement un smartphone phare spécialement dédié au gaming Nous savons seulement qu’il pourrait monter le nouveau MediaTek Dimensity 1200.

L’idée de Redmi serait de rivaliser avec un mobile ultra-puissant pour jouer, mais bien moins cher

Évidemment ce n’est pas un appareil connu dont nous pouvons vous offrir trop d’informations, mais il est possible de confirmer que Redmi entrera dans un autre segment, en l’occurrence celui des mobiles de jeu, avec un téléphone qui arrivera “à un prix qui ne peut être refusé” selon Lu Weibing lui-même.

Et c’est qu’en effet cela semble l’idée, non pas d’éclipser directement Black Shark, mais plutôt offrir un mobile ultra-puissant avec des graphismes assortis spécialement conçus pour les jeux, mais dans ce cas en concurrence des gammes de prix bien plus attractives pour atteindre plus de marchés et plus de poches.

Pour cela, l’ensemble serait équipé d’un chipset MediaTek, beaucoup moins cher que les options de Qualcomm, et dans la même publication, le directeur de Redmi ajoute de l’huile sur le feu en annonçant que sera la première marque à intégrer le chipset Dimensity 1200 dans un mobile coupe commerciale.

Il convient de noter dans ce cas que effectivement Black Shark jouera dans une autre ligue, comme des sources chinoises confirment un prototype en cours de développement et baptisé “Empereur” qui intégrerait le chipset Qualcomm Snapdragon 888 sous le capot.

De plus, en ce qui concerne le cœur électronique star de 2021, on parle aussi que Redmi l’utilisera pour son haut de gamme le Redmi K40 Pro, en le combinant avec un panneau de résolution FHD + et 120Hz. Dans cette famille phare Redmi, qui devrait être présenté en février prochain, il y aura un autre modèle K40 plus basique qui installera le pneu rechapé Snapdragon 870 que nous venons de présenter de San Diego.

